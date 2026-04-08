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सूरत : श्री श्याम क्लासेस में भव्य वार्षिक समारोह का आयोजन

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सूरत : श्री श्याम क्लासेस में भव्य वार्षिक समारोह का आयोजन

सूरत : श्री श्याम क्लासेस द्वारा दिनांक 5 अप्रैल 2026, सायं 5 बजे से भव्य वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 800 से 1000 विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों के रूप में पांडेसरा Police Inspector श्री K.D. जडेजा सर, पांडेसरा PSI, सूरत जिला न्यायालय के एडवोकेट, सी.ए., स्मीमर अस्पताल के डॉक्टर, साथ ही ज्ञान विकास स्कूल के ट्रस्टी, सनरेज़ हाई स्कूल के ट्रस्टी एवं द गैलेक्सी आर्मी इंटरनेशनल स्कूल के ट्रस्टी, कुमावत समाज के अध्यक्ष उपस्थित रहे।

इस अवसर पर संस्थान द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। 10वी एवं 12वी टॉपर्स को चेक, मेडल, ट्रॉफी एवं प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। साथ ही Jr. KG से 11वीं कक्षा तक के टॉप 10 विद्यार्थियों को उनकी रैंक के अनुसार ट्रॉफी, मेडल एवं प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ जैसे वेलकम सॉन्ग, महिला सशक्तिकरण पर प्रस्तुति, देशभक्ति गीत, भक्ति गीत, सामाजिक जागरूकता पर नाटक एवं पौराणिक नाटक प्रस्तुत किए गए, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा।

संस्थान के संचालक श्री पिंटू प्रजापति ने विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन एवं लक्ष्य के प्रति समर्पण का संदेश दिया तथा भविष्य में और बेहतर परिणाम लाने का संकल्प व्यक्त किया।
संपर्क:
श्री श्याम क्लासेस
पता: 225,226,227, शिवशंकर नगर, गांधी कुटीर रोड, कैलाश चौकड़ी, पांडेसरा ,सूरत.
मोबाइल: 9016453680

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Tags: Surat PNN

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