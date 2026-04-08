सूरत : "गुजरातियों का अपमान बर्दाश्त नहीं": खड़गे के बयान पर बरसी भाजपा

सूरत। केरल में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा गुजरात के संदर्भ में दिए गए कथित विवादित बयान ने अब गुजरात की राजनीति में उबाल ला दिया है।

इस बयान को गुजरातियों के आत्म-सम्मान पर चोट बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। बुधवार को भाजपा सूरत महानगर मुख्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी नेतृत्व ने कांग्रेस की कड़ी आलोचना की।

"कांग्रेस के डीएनए में गुजरात विरोध": हेमालीबेन बोघावाला

गुजरात भाजपा की प्रदेश सह-प्रवक्ता श्रीमती हेमालीबेन बोघावाला ने खड़गे के बयान को 'अपमानजनक और विभाजनकारी' करार दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस अध्यक्ष का बयान यह साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता आज भी गुजरात और यहाँ के लोगों के प्रति द्वेष से भरी है।

गुजरात हमेशा से उद्यमशीलता, संघर्ष और देशभक्ति की मिसाल रहा है। खड़गेजी के शब्द न केवल अपमानजनक हैं, बल्कि वे देश की एकता को खंडित करने वाले हैं। गुजरात की जनता अपनी अस्मिता को बदनाम करने के किसी भी प्रयास का मुंहतोड़ जवाब देगी।

लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान: परेश पटेल

सूरत महानगर भाजपा अध्यक्ष परेश पटेल ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि कांग्रेस नेतृत्व द्वारा दिया गया यह बयान पूरे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा गुजरातियों ने व्यापार, उद्योग, संस्कृति और सार्वजनिक सेवा के माध्यम से भारत के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया है।

भारतीय जनता पार्टी हर गुजराती और हर भारतीय के सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस आलाकमान को नसीहत दी कि वे बांटने वाली और अपमान की राजनीति छोड़कर रचनात्मक संवाद पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने मांग की कि कांग्रेस अपने शीर्ष नेतृत्व द्वारा किए गए इस कृत्य के लिए गुजरात की जनता से माफी मांगे।

भाजपा ने स्पष्ट किया कि चुनाव जीतने की होड़ में देश के किसी भी राज्य या समुदाय को नीचा दिखाना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान नहीं है।