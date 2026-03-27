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सूरत : अलथाण में अटलांटा स्काई डेक निवासियों ने रामनवमी पर किया भव्य भंडारे का आयोजन

पूजा-आरती के साथ शुरू हुआ कार्यक्रम, सैकड़ों श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद; सेवा और भक्ति का दिखा अनूठा संगम

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सूरत : अलथाण में अटलांटा स्काई डेक निवासियों ने रामनवमी पर किया भव्य भंडारे का आयोजन

सूरत के अलथाण क्षेत्र स्थित अटलांटा स्काई डेक के निवासियों द्वारा रामनवमी के पावन अवसर पर 26 मार्च को भव्य भंडारा आयोजित किया गया। इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में सोसाइटी के निवासियों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और भक्ति भाव में सराबोर नजर आए।

कार्यक्रम की शुरुआत विधि-विधान के साथ पूजा और आरती से हुई। मंत्रोच्चार और शंखध्वनि के बीच श्रद्धालुओं ने सामूहिक प्रार्थना कर भगवान श्रीराम का स्मरण किया, जिससे पूरे परिसर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का वातावरण बना रहा।

इस आयोजन में भक्ति के साथ सेवा का भी अद्भुत संगम देखने को मिला। अटलांटा स्काई डेक की महिलाओं ने विशेष भूमिका निभाते हुए अपने हाथों से प्रसाद तैयार कर श्रद्धालुओं को परोसा। वहीं पुरुष स्वयंसेवकों ने व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित ढंग से संभाला, जिससे कार्यक्रम में आने वाले श्रद्धालुओं और राहगीरों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई।

भंडारे में आसपास से गुजरने वाले राहगीरों, यात्रियों और विभिन्न वर्गों के लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। दोपहर तक चले इस आयोजन में भारी भीड़ उमड़ी और पूरा क्षेत्र ‘जय श्री राम’ के जयघोष व भक्ति गीतों से गुंजायमान रहा। उपस्थित लोगों का कहना था कि इस तरह के धार्मिक और सामाजिक आयोजन समाज में एकता, भाईचारे और सद्भाव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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Tags: Surat

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