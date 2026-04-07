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सूरत

सूरत : एडवोकेट प्रीतिबेन जोशी का भव्य सम्मान, बार काउंसिल चुनाव में जीत के बाद स्वागत समारोह

महिला वकीलों और सामाजिक संगठनों ने अडाजन में किया अभिनंदन, सेवा और न्याय के प्रति समर्पण की सराहना

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सूरत : एडवोकेट प्रीतिबेन जोशी का भव्य सम्मान, बार काउंसिल चुनाव में जीत के बाद स्वागत समारोह

सूरत। शहर की जानी-मानी महिला वकील प्रीतिबेन जोशी को बार काउंसिल ऑफ गुजरात चुनाव में शानदार जीत के बाद अडाजन स्थित कवि कलापी गार्डन में भव्य सम्मान समारोह आयोजित कर अभिनंदित किया गया।

इस कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक कार्यकर्ता मीनाक्षीबेन बोडावाला और महिला वकीलों की टीम द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

प्रीतिबेन जोशी को उनकी ईमानदारी, समर्पण और जनसेवा के लिए विशेष रूप से सराहा गया। उन्होंने अपने कार्यकाल में बिना किसी स्वार्थ के जरूरतमंद लोगों, विशेषकर महिलाओं को कानूनी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया है। वे काउंसलिंग और सुलह के माध्यम से कई पारिवारिक विवादों को सुलझाने में भी सक्रिय रही हैं।

कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि प्रीतिबेन जोशी की जीत उनके वर्षों के अथक परिश्रम और समाज के प्रति समर्पण का परिणाम है। चुनाव के दौरान महिला वकीलों और विभिन्न एनजीओ टीमों ने सक्रिय रूप से उनके समर्थन में अभियान चलाया, जिससे उन्हें भारी बहुमत से विजय मिली।

सम्मान समारोह के दौरान प्रीतिबेन जोशी ने सभी समर्थकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे आगे भी अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाती रहेंगी और समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने के लिए निरंतर कार्य करती रहेंगी।

यह आयोजन सूरत में महिला सशक्तिकरण और न्याय के प्रति बढ़ती जागरूकता का प्रतीक माना जा रहा है।

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Tags: Surat

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