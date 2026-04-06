सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा ‘नशे से आज़ादी’ पर जागरूकता सत्र आयोजित

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा समाज में बढ़ती ड्रग्स की लत के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हेल्थ सीरीज़ के अंतर्गत ‘नशे से आज़ादी’ विषय पर एक विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम 5 अप्रैल, 2026 को नानपुरा स्थित समृद्धि हॉल में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।

इस सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. पराग शाह और डॉ. कमलेश दवे उपस्थित रहे। उन्होंने ड्रग्स की लत के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

डॉ. पराग शाह ने बताया कि नशे की शुरुआत अक्सर शौक या साथियों के प्रभाव से होती है, लेकिन धीरे-धीरे यह गंभीर लत बनकर व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर देती है। उन्होंने कहा कि सही मार्गदर्शन, मजबूत इच्छाशक्ति और समय पर काउंसलिंग के जरिए इस लत से बाहर निकला जा सकता है। साथ ही परिवार और समाज के सहयोग को भी उन्होंने बेहद अहम बताया।

वहीं, डॉ. कमलेश दवे ने नशे के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर चर्चा करते हुए कहा कि यह समस्या केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करती है। उन्होंने युवाओं में जागरूकता, शिक्षा और सकारात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

कार्यक्रम में चैंबर के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने भी संबोधित किया, जबकि ऑनरेरी मिनिस्टर बिजल जरीवाला ने स्वागत भाषण दिया। ग्रुप चेयरमैन राकेश गांधी ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। सत्र का संचालन इंडस्ट्रियल वर्कर्स हेल्थ कमेटी के को-चेयरमैन डॉ. जगदीश वघासिया ने किया और अंत में सभी का आभार व्यक्त किया।

इस जागरूकता सत्र के माध्यम से युवाओं और समाज को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए स्वस्थ और नशामुक्त जीवन की दिशा में प्रेरित किया गया।