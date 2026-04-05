सूरत : स्थापना दिवस पर भाजपा का ‘घर-घर महा संपर्क’ अभियान शुरू, चुनावी तैयारी तेज

सूरत। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थापना दिवस के अवसर पर सूरत महानगर में ‘घर-घर महा संपर्क’ अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है।

यह अभियान प्रदेश अध्यक्ष जगदीशभाई विश्वकर्मा के निर्देश, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सी.आर. पाटिल के मार्गदर्शन और सूरत महानगर अध्यक्ष परेश पटेल के नेतृत्व में शुरू किया गया है।

गौरतलब है कि भाजपा की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को मुंबई में हुई थी और तब से हर वर्ष इस दिन को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी परंपरा के तहत इस बार सूरत महानगर में बड़े स्तर पर जनसंपर्क अभियान आयोजित किया गया।

अभियान के दौरान शहर के सभी वार्डों में कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर लोगों से संपर्क किया। इस दौरान सांसदों, विधायकों, पार्षदों और अन्य जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता सक्रिय रूप से शामिल हुए।

इसके साथ ही 6 अप्रैल को प्रत्येक वार्ड में स्थापना दिवस कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता भाजपा के इतिहास, विचारधारा, संगठनात्मक मूल्यों और अनुशासन के बारे में जानकारी देंगे।

पार्टी के इस व्यापक अभियान को आगामी चुनावों के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने और मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।