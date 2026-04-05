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सूरत : तीन दिवसीय श्रीमद् भगवद् गीता कोर्स 9 अप्रैल से

प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर पारस पांधी देंगे मार्गदर्शन, भक्ति संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सजेगा आयोजन

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सूरत : तीन दिवसीय श्रीमद् भगवद् गीता कोर्स 9 अप्रैल से

सोशल आर्मी ग्रुप द्वारा 9, 10 और 11 अप्रैल को तीन दिवसीय श्रीमद् भगवद् गीता कोर्स का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम शहर के आउटर रिंग रोड स्थित संपदा फेस्टिविटी हॉल में प्रतिदिन रात्रि 8:00 बजे आयोजित होगा।

कार्यक्रम में गुजरात के प्रसिद्ध स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल स्पीकर पारस पांधी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे। वे आधुनिक जीवन की चुनौतियों—जैसे जल्दबाज़ी में लिए गए निर्णयों के दुष्परिणाम, सही मार्गदर्शन की कमी, युवाओं में बढ़ती निराशा और जीवन के प्रति असमंजस—पर प्रकाश डालते हुए श्रीमद् भगवद् गीता के माध्यम से उनके समाधान को सरल भाषा में समझाएंगे। साथ ही, प्रतिभागियों के लिए विशेष प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया जाएगा।

इस तीन दिवसीय कार्यक्रम को धार्मिक एवं आध्यात्मिक संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से विशेष रूप से सजाया जाएगा। गुजरात की प्रसिद्ध कलाकार उर्वशीबेन राडाडिया और ऋषभभाई अग्रवत की मधुर आवाज़ों में भक्ति कीर्तन प्रस्तुत किए जाएंगे। वहीं, विख्यात सितार वादक भागीरथभाई भट्ट अपनी कला से उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। उनके सहयोगी कलाकारों की टीम के साथ पूरे आयोजन में भक्तिमय वातावरण का निर्माण होगा।

आयोजकों के अनुसार, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों में श्रीमद् भगवद् गीता के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उसके जीवन में महत्व को समझाना और भगवान श्रीकृष्ण के उपदेशों के माध्यम से बेहतर जीवन के लिए सही दिशा प्रदान करना है, ताकि वर्तमान जीवनशैली में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके।

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Tags: Surat

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