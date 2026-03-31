सूरत : सरथाना नेचर पार्क में रिकॉर्ड 9.5 लाख विज़िटर, निगम की आय ₹2.57 करोड़ पहुंची

सूरत। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित सरथाना नेचर पार्क अब सूरत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण गुजरात के लिए एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बन चुका है। बीते एक वर्ष (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) के दौरान यहां कुल 9,50,033 पर्यटकों ने भ्रमण किया, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण है।

पर्यटकों की इस बड़ी संख्या से नगर निगम की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष के दौरान नेचर पार्क से लगभग ₹2.57 करोड़ की आय प्राप्त हुई है।

नेचर पार्क की इस सफलता के पीछे निगम द्वारा किए गए निरंतर विकास कार्य और बेहतर प्रबंधन को अहम माना जा रहा है। छुट्टियों और सार्वजनिक अवकाश के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन लगातार सुविधाओं और आकर्षण को बढ़ाने पर काम कर रहा है।

हाल ही में पार्क में विभिन्न प्रकार के नए जानवरों और पक्षियों को शामिल किया गया है। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लाए गए शेर, बाघ और अन्य विदेशी पक्षी विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिससे बच्चों और वाइल्डलाइफ़ प्रेमियों में खास उत्साह देखा जा रहा है।

सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पार्क में CCTV कैमरे, पेयजल व्यवस्था और हरियाली को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, भविष्य में नेचर पार्क को और आधुनिक बनाने के साथ-साथ लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण और ब्रीडिंग के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे, ताकि आने वाले वर्षों में यहां पर्यटकों की संख्या नए कीर्तिमान स्थापित कर सके।