सूरत : दिल्ली-शिरडी फ्लाइट की सूरत में इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा
खराब मौसम और कम विजिबिलिटी के चलते बदला रूट, तीन घंटे की देरी से यात्रियों ने सुरक्षित पहुंचकर ली राहत की सांस
सूरत। सोमवार रात दिल्ली से शिरडी जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट को खराब मौसम के कारण सूरत एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पायलट के समय पर लिए गए फैसले और सूझबूझ से एक संभावित खतरा टल गया, जिससे 150 से अधिक यात्रियों की जान सुरक्षित रही।
जानकारी के अनुसार, फ्लाइट ने दिल्ली से तय समय पर उड़ान भरी थी, लेकिन शिरडी पहुंचने से पहले ही मौसम अचानक खराब हो गया। एयरपोर्ट के आसपास तेज हवाएं और बेहद कम विजिबिलिटी के कारण पायलट को लैंडिंग में कठिनाई हुई। हालात सुधरने की उम्मीद में विमान ने करीब एक घंटे तक शिरडी के आसमान में चक्कर लगाए।
मौसम में सुधार न होने पर पायलट ने जोखिम लेने के बजाय वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सूरत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और अनुमति मिलने पर विमान को सूरत की ओर डायवर्ट किया गया।
अचानक रूट बदलने से यात्रियों में कुछ समय के लिए घबराहट का माहौल बन गया, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में चिंता देखी गई। हालांकि, फ्लाइट क्रू और एयरपोर्ट स्टाफ ने संयम के साथ स्थिति को संभाला और यात्रियों को लगातार जानकारी दी।
सूरत एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले सुरक्षा और मेडिकल टीमों को अलर्ट रखा गया था। विमान के सुरक्षित उतरते ही यात्रियों ने राहत की सांस ली और पायलट के निर्णय की सराहना की।
मौसम सामान्य होने के बाद देर रात फ्लाइट को दोबारा शिरडी के लिए रवाना किया गया। इस पूरी प्रक्रिया के चलते यात्रियों को लगभग तीन घंटे की देरी का सामना करना पड़ा, लेकिन सुरक्षित लैंडिंग के बाद यात्रियों ने संतोष जताया।