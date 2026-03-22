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सूरत

सूरत : डुमस सी फेस पर स्वच्छता अभियान, 400 किलो कचरा हटाया, 26 लोगों पर जुर्माना

सूरत नगर निगम और NGOs की पहल, पर्यटकों को कचरा अलग करने और साफ-सफाई के लिए किया जागरूक

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सूरत : डुमस सी फेस पर स्वच्छता अभियान, 400 किलो कचरा हटाया, 26 लोगों पर जुर्माना

सूरत। सूरत के प्रमुख पर्यटन स्थल डुमस बीच पर रविवार को स्वच्छता और जनजागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। हाल ही में विकसित डुमस सी फेस पर आयोजित इस अभियान का उद्देश्य बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को सफाई के प्रति जागरूक करना था।

सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा कमिश्नर के निर्देश और हेल्थ ऑफिसर के मार्गदर्शन में आयोजित इस अभियान में विभिन्न NGOs और सफाई विभाग की टीमों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इस दौरान नुक्कड़ नाटक और अन्य गतिविधियों के माध्यम से लोगों को सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग रखने, निर्धारित स्थान पर कचरा फेंकने और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया।

अभियान के तहत डुमस सी फेस और दरिया गणेश मंदिर के पास बीच क्षेत्र में अलग-अलग स्टॉल और ग्रुप बनाए गए। बड़े स्पीकर्स के माध्यम से पर्यटकों, बच्चों और स्थानीय नागरिकों को स्वच्छता के महत्व के बारे में समझाया गया। साथ ही लोगों को कहीं भी थूकने, दीवारों को गंदा करने और खुले में कचरा फेंकने से बचने की अपील की गई।

इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने पूरे क्षेत्र से करीब 400 किलोग्राम कचरा एकत्र किया। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाले 26 लोगों पर कुल 4900 रुपये का प्रशासनिक जुर्माना भी लगाया गया।
नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे, ताकि शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों को साफ-सुथरा और आकर्षक बनाए रखा जा सके।

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Tags: Surat

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