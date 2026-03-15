सूरत : सेवा कार्यों के साथ मनाया जन्मदिन, केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने 51 ऑर्गन डोनर परिवारों को किया सम्मानित

सूरत : केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और नवसारी से सांसद सी.आर. पाटिल ने अपना जन्मदिन सादगी और जनसेवा के कार्यों के साथ मनाकर समाज के सामने एक प्रेरणादायी उदाहरण पेश किया।

इस अवसर पर सूरत के नए सिविल हॉस्पिटल सूरत के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में 51 ऑर्गन डोनर परिवारों को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री पाटिल ने ऑर्गन डोनर परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, उन्हें हाथ जोड़कर नमन किया और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके मानवीय योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि अंगदान मानवता के लिए सबसे बड़ा दान है। जब किसी परिवार का सदस्य ब्रेन डेड घोषित हो जाता है, तब वह समय बेहद पीड़ादायक होता है। ऐसे कठिन क्षणों में भी जिन परिवारों ने अपने प्रियजन के अंगदान का निर्णय लेकर दूसरों को नई जिंदगी देने का कार्य किया है, वे वास्तव में सम्मान के पात्र हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसे फैसलों से कई जरूरतमंद मरीजों को हृदय, किडनी और लिवर जैसे अंग मिलते हैं, जिससे अनेक लोगों को नया जीवन मिलता है। उन्होंने समाज से अपील की कि अंगदान के प्रति अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है ताकि अधिक लोगों की जिंदगी बचाई जा सके।

इस मौके पर अंगदान चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक दिलीपदादा देशमुख ने कहा कि केंद्रीय मंत्री पाटिल हमेशा अपना जन्मदिन सेवा कार्यों के माध्यम से मनाते हैं। ऑर्गन डोनर परिवारों को सम्मानित कर उन्होंने समाज को यह संदेश दिया है कि जीवन के विशेष अवसरों को सेवा और परोपकार के कार्यों के साथ मनाना चाहिए।

कार्यक्रम में शहर भाजपा अध्यक्ष परेश पटेल, नर्सिंग काउंसिल के इकबाल कड़ीवाला, काउंसलर निर्मला कथुडे सहित कई गणमान्य व्यक्ति, मेडिकल टीम और बड़ी संख्या में ऑर्गन डोनर परिवार उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी परिवारों ने केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।