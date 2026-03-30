सूरत प्लास्ट शो 2026: रीसाइक्लिंग, सस्टेनेबिलिटी और एडवांस टेक्नोलॉजी पर रहेगा जोर

सूरत। प्लास्टिक और पॉलिमर उद्योग की प्रमुख प्रदर्शनी ‘सूरत प्लास्ट शो 2026’ का आयोजन 2 से 5 अप्रैल 2026 तक सरसाना स्थित सूरत इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। इस आयोजन की जानकारी साउथ गुजरात प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (SGPMA) ने दी है।

औद्योगिक नगरी सूरत में आयोजित यह प्रदर्शनी प्लास्टिक उद्योग में नवाचार, आधुनिक तकनीक और व्यापारिक अवसरों को प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण मंच बनेगी।

ऐसे समय में जब मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात के कारण वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है और लागत बढ़ रही है, यह आयोजन उद्योग के लिए नई दिशा प्रदान करने वाला माना जा रहा है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष किशोर वाघानी ने बताया कि इस कार्यक्रम में देशभर से निर्माता, सप्लायर और उद्यमी भाग लेंगे। प्रदर्शनी को ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, साउथ गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गुजरात स्टेट प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, सौराष्ट्र प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, सूरत टेक्सटाइल पैकेजिंग एसोसिएशन, दमन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, मटेरियल रीसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया और प्लास्टइंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सहित कई संस्थाओं का सहयोग प्राप्त है।

उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में आधुनिक मशीनरी, उन्नत तकनीक, पैकेजिंग सॉल्यूशंस और रीसाइक्लिंग सेक्टर से जुड़े नवीनतम विकास प्रदर्शित किए जाएंगे। इस बार आयोजन का विशेष फोकस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और रीसाइक्लिंग सॉल्यूशंस पर रहेगा, जिससे उद्योग में सस्टेनेबल प्रैक्टिस को बढ़ावा मिलेगा।

इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य संसाधनों के बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित करना और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को मजबूती देना है। इसके साथ ही प्रतिभागियों को नेटवर्किंग, ज्ञान साझा करने और नए व्यापारिक अवसरों की खोज के लिए एक सशक्त प्लेटफॉर्म मिलेगा।

प्रदर्शनी के दौरान सेमिनार, वर्कशॉप और तकनीकी प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया जाएगा, जिनमें उद्योग के नवीनतम ट्रेंड्स, इनोवेशन और श्रेष्ठ प्रक्रियाओं पर चर्चा होगी।

किशोर वाघानी ने विश्वास जताया कि ‘सूरत प्लास्ट शो 2026’ गुजरात में औद्योगिक विकास को गति देने और प्लास्टिक उद्योग को नई मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

यह प्रदर्शनी साउथ गुजरात प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा सनलाइन इन्फोटेक इवेंट इंडिया के सहयोग से आयोजित की जा रही है, जो सूरत को मैन्युफैक्चरिंग और नवाचार के एक प्रमुख केंद्र के रूप में और सशक्त बनाएगी।