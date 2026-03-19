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सूरत : अहमदाबाद में सूरत के कलाकारों की कला का जलवा, चार दिवसीय आर्ट एग्ज़िबिशन का शुभारंभ

सत्या आर्ट गैलरी में 19 कलाकारों ने पेश किए विविध आर्टवर्क, आर्ट और कल्चर को बढ़ावा देने की पहल

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सूरत : अहमदाबाद में सूरत के कलाकारों की कला का जलवा, चार दिवसीय आर्ट एग्ज़िबिशन का शुभारंभ

सूरत।सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की आर्ट, कल्चर और हैंडीक्राफ्ट कमेटी द्वारा अहमदाबाद में चार दिवसीय आर्ट एग्ज़िबिशन का आयोजन किया गया है। यह प्रदर्शनी 19 से 22 मार्च, 2026 तक सत्या आर्ट गैलरी, नवरंगपुरा में आयोजित की जा रही है, जिसकी शुरुआत गुरुवार को हुई।

इस एग्ज़िबिशन में सूरत के 19 प्रतिभाशाली कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। पेंटिंग, क्रिएटिव एक्सप्रेशन और आर्ट के विभिन्न रूपों को प्रदर्शित करने वाली यह प्रदर्शनी कला प्रेमियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी ने बताया कि इस कार्यक्रम में कला जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियां मौजूद रहीं। इनमें जाने-माने आर्ट क्यूरेटर अनुज अंबालाल, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर सौरभ देसाई, आर्ट गुरु जय गोहिल और राकेश गोहिल, नवजीवन ट्रस्ट के चेयरमैन विवेक देसाई सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।

चैंबर की आर्ट, कल्चर और हैंडीक्राफ्ट कमेटी की चेयरपर्सन स्वाति सेठवाला ने बताया कि इस एग्ज़िबिशन का उद्देश्य सूरत के कलाकारों को पूरे गुजरात में अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच देना है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन कला और संस्कृति को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ कलाकारों और कला प्रेमियों के बीच एक मजबूत कड़ी बनाने का काम करेगा।

चार दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में आने वाले विज़िटर्स को अलग-अलग शैली और विषयों पर आधारित आर्टवर्क को करीब से देखने और कलाकारों की रचनात्मकता को समझने का अवसर मिल रहा है।

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Tags: Ahmedabad Surat SGCCI

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