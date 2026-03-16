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सूरत

सूरत ऑटो एक्सपो का ऐतिहासिक समापन: 4 दिन में 87,000 विज़िटर्स ने रचा इतिहास, 6 महीने का व्यापार महज 96 घंटों में

रिकॉर्ड तोड़ फुटफॉल के साथ बिज़नेस की रही धूम, जीप प्रूविंग ग्राउंड बना भारत का नंबर-1 एडवेंचर स्पॉट, एडवांस चेक की हुई बारिश

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सूरत ऑटो एक्सपो का ऐतिहासिक समापन: 4 दिन में 87,000 विज़िटर्स ने रचा इतिहास, 6 महीने का व्यापार महज 96 घंटों में

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 13 से 16 मार्च 2026 तक सूरत इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, (सरसाना) में आयोजित सूरत इंटरनेशनल ऑटो एक्सपो जबरदस्त रिस्पॉन्स के साथ सोमवार को सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। चार दिवसीय इस ऑटो एक्सपो में शहर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।

चैंबर के अध्यक्ष  निखिल मद्रासी ने बताया कि ऑटो एक्सपो को विशेष रूप से कार सेगमेंट में शानदार प्रतिक्रिया मिली। विभिन्न ऑटोमोबाइल कंपनियों के एग्ज़िबिटर्स को बड़ी संख्या में वास्तविक इंक्वायरी प्राप्त हुई और कई विज़िटर्स ने नई कारों के बारे में विस्तार से जानकारी लेकर खरीदने में रुचि दिखाई। इससे एग्ज़िबिटर्स में खासा उत्साह देखने को मिला।

टू-व्हीलर सेगमेंट में भी एक्सपो को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। कई कंपनियों के स्टॉल पर डिस्प्ले के लिए रखी गई बाइक्स और स्कूटर्स मौके पर ही बिक गए। वहीं कई विज़िटर्स ने अपनी पसंद की गाड़ियों के लिए एडवांस बुकिंग भी करवाई, जो एक्सपो की लोकप्रियता को दर्शाता है।

एग्ज़िबिटर्स के अनुसार, चार दिनों के इस ऑटो एक्सपो में उन्हें उतना ही बिज़नेस और पूछताछ मिली जितनी सामान्य परिस्थितियों में लगभग छह महीनों में मिलती है। बड़ी संख्या में आए विज़िटर्स के कारण कई कंपनियों को अच्छी-खासी बुकिंग और इंक्वायरी प्राप्त हुई।

विज़िटर्स की संख्या के मामले में भी एक्सपो ने रिकॉर्ड बनाया। पहले दिन 7,880 लोग एक्सपो में पहुंचे। दूसरे दिन शनिवार को 14,740 विज़िटर्स ने विभिन्न ब्रांड्स की कारों और बाइक्स को देखा।

रविवार को रिकॉर्ड भीड़ उमड़ी और एक ही दिन में 50,000 से अधिक लोग एक्सपो में पहुंचे। चौथे दिन सोमवार को 15,000 से अधिक लोगों ने एक्सपो का दौरा किया। इस तरह चार दिनों में कुल विज़िटर्स की संख्या 87,000 से अधिक रही।

ऑटो एक्सपो में आयोजित बाइक स्टंट शो विज़िटर्स के लिए खास आकर्षण रहा। कुशल राइडर्स द्वारा किए गए रोमांचक स्टंट्स ने दर्शकों को खूब उत्साहित किया और पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

इसके अलावा, एक्सपो में बनाए गए प्रूविंग ग्राउंड पर विज़िटर्स को एडवेंचरस ड्राइविंग का अनुभव करने का अवसर भी मिला। ऊबड़-खाबड़ ट्रैक, उतार-चढ़ाव और गड्ढों से गुजरते हुए जीप ड्राइविंग का अनुभव लोगों के लिए बेहद रोमांचक रहा।

आयोजकों के अनुसार, एक ही दिन में यहां सबसे अधिक विज़िटर्स ने एडवेंचरस ड्राइविंग का अनुभव किया, जो पूरे देश में एक रिकॉर्ड बताया जा रहा है।

इसके अलावा, एक्सपो में विंटेज कार सेगमेंट भी खास आकर्षण का केंद्र बना रहा। विभिन्न दौर की ऐतिहासिक और आकर्षक विंटेज कारों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इन कारों के अनोखे डिज़ाइन और स्टाइल को देखकर ऑटोमोबाइल प्रेमियों ने उनकी खूब सराहना की और कई लोगों ने इनकी तस्वीरें भी लीं।

चैंबर द्वारा आयोजित इस ऑटो एक्सपो ने सूरत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया और उद्योगपतियों तथा उपभोक्ताओं के बीच सीधा संवाद स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई।

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Tags: Surat SGCCI Automobiles

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