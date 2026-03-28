सूरत : अर्थ आवर को लेकर सूरत में जनजागरण, होमगार्ड्स कमांडेंट डॉ. प्रफुल शिरोया ने किया समर्थन

वैश्विक पर्यावरण अभियान “अर्थ आवर” के अवसर पर सूरत महानगरपालिका द्वारा की गई जन अपील का सूरत शहर होमगार्ड्स के कमांडेंट डॉ. प्रफुल शिरोया ने स्वागत किया है। उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए अधिक से अधिक लोगों से इसमें भागीदारी की अपील की।

वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर (WWF) द्वारा शुरू किए गए “अर्थ आवर” अभियान के तहत 28 मार्च 2026 (शनिवार) को रात 8:30 से 9:30 बजे तक घरों, कार्यालयों, दुकानों और संस्थानों में अनावश्यक लाइट एवं विद्युत उपकरण बंद रखने का आह्वान किया। महानगरपालिका ने शहर के नागरिकों, व्यापारियों, औद्योगिक इकाइयों और संस्थाओं से इस अभियान में सक्रिय सहभागिता की अपील की है।

“अर्थ आवर” को दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण जागरूकता अभियान माना जाता है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना है। एक घंटे के लिए लाइट बंद करना प्रतीकात्मक कदम होते हुए भी लोगों को ऊर्जा के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए प्रेरित करता है।

तेजी से विकसित हो रहे सूरत शहर में ऊर्जा की खपत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इस तरह के अभियान नागरिकों को छोटे-छोटे प्रयासों के माध्यम से बड़े बदलाव की दिशा में प्रेरित करते हैं। एक घंटे तक अनावश्यक बिजली बंद रखने से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलती है। महानगरपालिका ने जानकारी दी है कि इस अवसर पर सभी सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक भवनों और प्रमुख परिसरों में भी अनावश्यक लाइटें बंद रखी जाएंगी।

डॉ. प्रफुल शिरोया ने बताया कि होमगार्ड्स के 1756 परिवारों सहित उनके रिश्तेदारों और परिचितों के माध्यम से लगभग 2 लाख परिवारों तक इस अभियान का संदेश पहुंचाया गया है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे पर्यावरण संरक्षण के इस प्रयास में सहभागी बनकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं।