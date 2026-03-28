लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : मिडिल ईस्ट संकट से सूरत कपड़ा बाजार में हलचल, व्यापारियों में बढ़ी चिंता

आढ़तिया एसोसिएशन की बैठक में श्रमिक पलायन, बढ़ती लागत और भुगतान जोखिम पर हुई चर्चा; ओपन रेट पॉलिसी व सख्त नियमों की सलाह

On
सूरत : मिडिल ईस्ट संकट से सूरत कपड़ा बाजार में हलचल, व्यापारियों में बढ़ी चिंता

मिडिल ईस्ट में जारी संकट का असर अब सूरत के प्रमुख कपड़ा बाजार पर भी साफ दिखाई देने लगा है। बढ़ती अनिश्चितता, कच्चे माल और ईंधन की कीमतों में उछाल के चलते बाजार में अस्थिरता का माहौल बन गया है, जिससे व्यापारी वर्ग चिंतित नजर आ रहा है।

इसी परिप्रेक्ष्य में आढ़तिया एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल द्वारा राजहंस इंपीरिया में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में व्यापारियों ने मौजूदा परिस्थितियों को गंभीर बताते हुए कहा कि जैसे जल के बिना जीवन और पेट्रोल-डीजल के बिना देश की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती, उसी प्रकार मौजूदा हालात में व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं।

बैठक में बताया गया कि बढ़ती लागत के कारण बाजार में असमंजस की स्थिति बन गई है। इसका सीधा असर सूरत की उत्पादन इकाइयों पर पड़ रहा है। सबसे बड़ी चिंता श्रमिकों के पलायन को लेकर जताई गई, जो उद्योग के लिए एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है।

व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए। विशेष रूप से ओपन रेट पॉलिसी अपनाने पर जोर दिया गया, ताकि बाजार में पारदर्शिता बनी रहे। इसके साथ ही आढ़तिया एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि जिन व्यापारियों का भुगतान रिकॉर्ड खराब है या जो ब्लैकलिस्टेड हैं, उन्हें कपड़ा सप्लाई न किया जाए।

एसोसिएशन ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई सप्लायर प्रतिबंधित या धोखाधड़ी में शामिल व्यापारियों के साथ व्यापार करता है, तो उसे भी सहयोगी मानते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में यह विश्वास भी जताया गया कि सूरत का कपड़ा बाजार हमेशा संगठनों के मार्गदर्शन का पालन करता आया है और आगे भी व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए एकजुट होकर निर्णय लेता रहेगा।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : इंडस्ट्रियल इलाकों में बिजली संकट पर चैंबर का बड़ा प्रस्ताव, अलग GETCO सर्कल की मांग

सूरत : इंडस्ट्रियल इलाकों में बिजली संकट पर चैंबर का बड़ा प्रस्ताव, अलग GETCO सर्कल की मांग

सूरत : सी.आर. पाटिल के जन्मदिवस पर फोस्टा का सेवा कार्यक्रम, 750 स्वच्छता कर्मियों को वस्त्र वितरित

सूरत : सी.आर. पाटिल के जन्मदिवस पर फोस्टा का सेवा कार्यक्रम, 750 स्वच्छता कर्मियों को वस्त्र वितरित

सूरत : एनटीपीसी झनोर की सीएसआर पहल, झनोर गाँव में नव-निर्मित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन

सूरत : एनटीपीसी झनोर की सीएसआर पहल, झनोर गाँव में नव-निर्मित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन

सूरत : नायलॉन यार्न पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी को लेकर विवाद, सूरत के बुनकरों ने उठाए सवाल

सूरत : नायलॉन यार्न पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी को लेकर विवाद, सूरत के बुनकरों ने उठाए सवाल