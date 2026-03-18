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सूरत : "स्वस्थ बचपन के लिए गैजेट्स त्यागें, नींद और पोषण अपनाएं", विशेषज्ञों का माता-पिता को परामर्श

चैंबर ऑफ कॉमर्स ने आयोजित किया विशेष सत्र; पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने साझा किए जरूरी टिप्स

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सूरत। बच्चों के समग्र विकास में सही नींद और संतुलित आहार की भूमिका को लेकर सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने नानपुरा स्थित समृद्धि हॉल में  'पोषणपूर्ण और स्वस्थ बचपन: नींद और खान-पान की आदतों  विषय पर एक जागरूकता सत्र आयोजित किया।

कार्यक्रम का उद्देश्य अभिभावकों और अभिभावकों को बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सही नींद और पौष्टिक आहार के महत्व के प्रति जागरूक करना था।

चैंबर के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने स्वागत भाषण में कहा कि आधुनिक और व्यस्त जीवनशैली में बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि सही नींद और संतुलित आहार बच्चों के समुचित विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और चैंबर समय-समय पर ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता रहता है।

पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. रितेश शाह ने बच्चों की नींद के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अच्छी नींद के दौरान मस्तिष्क में कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं, जो याददाश्त, सीखने की क्षमता और एकाग्रता को बढ़ाती हैं। उन्होंने अभिभावकों को सलाह दी कि बच्चों के सोने-जागने का नियमित समय तय करें और मोबाइल, टीवी जैसे गैजेट्स का उपयोग सीमित रखें।

वहीं, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. कोशा गजेरा ने कहा कि संतुलित और पौष्टिक आहार बच्चों की शारीरिक वृद्धि और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है।

उन्होंने माता-पिता को बच्चों के भोजन में फल, सब्जियां, दूध और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करने की सलाह दी। साथ ही जंक फूड और पैकेज्ड फूड के बढ़ते चलन से बचने की भी अपील की।

कार्यक्रम में चैंबर के ऑनरेरी ट्रेज़रर सीए मितेश मोदी सहित कई नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर के चेयरमैन  महेश पमनानी ने किया और अंत में सभी अतिथियों, वक्ताओं एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।

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Tags: Surat SGCCI

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