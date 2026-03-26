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सूरत : खाजोद डंपिंग साइट पर तीसरे दिन भी धधकती आग, 20 लाख लीटर पानी के बाद भी पूरी तरह काबू नहीं

फायर विभाग लगातार कर रहा कूलिंग ऑपरेशन; दो दिन और लगने की संभावना, कचरा निपटान पर सवाल तेज

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सूरत : खाजोद डंपिंग साइट पर तीसरे दिन भी धधकती आग, 20 लाख लीटर पानी के बाद भी पूरी तरह काबू नहीं

सूरत। सूरत के बाहरी इलाके स्थित खाजोद डंपिंग साइट पर लगी भीषण आग तीसरे दिन भी पूरी तरह काबू में नहीं आ सकी। आग बुझाने के लिए फायर विभाग लगातार प्रयासरत है, लेकिन स्थिति अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है।

फायर विभाग के अनुसार, बीते दो दिनों में करीब 20 लाख लीटर पानी का छिड़काव किया जा चुका है, जिससे आग पर आंशिक नियंत्रण पाया गया है। बावजूद इसके, कई जगहों पर अभी भी धुआं और लपटें उठ रही हैं। विभाग का अनुमान है कि आग पर पूरी तरह काबू पाने और कूलिंग ऑपरेशन पूरा करने में कम से कम दो दिन और लग सकते हैं।

बताया जा रहा है कि 24 मार्च की दोपहर डंपिंग साइट पर अचानक आग भड़क उठी थी, जिसने कुछ ही समय में विकराल रूप ले लिया। आग का धुआं करीब 10 किलोमीटर दूर तक दिखाई देने से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बन गया।

फायर ब्रिगेड की टीम 25 मार्च की पूरी रात मौके पर डटी रही और लगातार पानी का छिड़काव करती रही। अब भी जिन क्षेत्रों से धुआं निकल रहा है, वहां विशेष रूप से पानी डालकर आग को दोबारा फैलने से रोकने की कोशिश की जा रही है।

इस घटना के बाद शहर में कचरा निपटान की व्यवस्था और डंपिंग साइट के प्रबंधन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पहले से ही कचरा निपटान में अनियमितताओं के आरोपों के बीच आग लगने की घटना ने मामले को और गंभीर बना दिया है।

फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता आग पर पूरी तरह काबू पाने और आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षित रखने पर है, जबकि घटना के कारणों की जांच की मांग भी तेज हो गई है।

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Tags: Surat

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