सूरत : डुमस सी फेस बना ‘लिटर-फ्री ज़ोन’, सफाई के लिए सख्त कदम

सूरत। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल डुमस सी फेस पर बढ़ती भीड़ और गंदगी को देखते हुए सूरत नगर निगम ने इसे ‘लिटर-फ्री ज़ोन’ घोषित करने का अहम निर्णय लिया है।

प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद से यहां खासकर छुट्टियों और वीकेंड पर 10 से 15 हजार तक पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिससे सफाई बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है।

नगर निगम ने इस चुनौती से निपटने के लिए व्यापक व्यवस्था लागू की है। पूरे क्षेत्र में रंग-कोडेड डस्टबिन और हर 20 से 30 मीटर की दूरी पर 20 से 25 मूवेबल डस्टबिन लगाए गए हैं, ताकि लोग आसानी से कचरा निर्धारित स्थान पर डाल सकें।

सफाई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए ज़ोन-7 और ICCC की ओर से 25 से 30 मार्शल तैनात किए गए हैं, जो लगातार पेट्रोलिंग करेंगे। साथ ही, गंदगी फैलाने वालों पर नजर रखने के लिए हाई-डेफिनिशन CCTV कैमरों का सहारा लिया जाएगा।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मौके पर ही जुर्माना लगाया जाएगा और प्रवेश द्वार पर प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त करने की सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।

लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए नगर निगम ने समुद्र किनारे बड़ी LED स्क्रीन और साउंड सिस्टम के जरिए स्वच्छता संदेश प्रसारित करने की योजना बनाई है। इसके अलावा ‘आई सपोर्ट लिटर-फ्री डुमस’ थीम पर आधारित सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाएंगे, ताकि लोग इस अभियान से जुड़ सकें।

खाने-पीने की दुकानों के लिए डस्टबिन रखना अनिवार्य किया गया है। नियमों का पालन न करने पर उनके लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से वीकेंड पर सफाई की जिम्मेदारी विभिन्न जोन को सौंपी गई है, जो NGOs और छात्रों के सहयोग से विशेष अभियान चलाएंगे।

नगर निगम ने नागरिकों और पर्यटकों से अपील की है कि वे इस लोकप्रिय स्थल को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें, ताकि डुमस सी फेस एक आदर्श पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सके।