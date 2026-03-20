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सूरत : टेक्सटाइल प्रोसेस हाउस क्लस्टर की अहम बैठक, हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का प्रस्ताव

बढ़ती लागत, कारीगरों की कमी और डिमांड-सप्लाई संतुलन पर चर्चा, अंतिम फैसले से पहले व्यापक सहमति की तैयारी

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सूरत : टेक्सटाइल प्रोसेस हाउस क्लस्टर की अहम बैठक, हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का प्रस्ताव

सूरत। सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े प्रोसेस हाउस क्लस्टर के प्रतिनिधियों की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें इंडस्ट्री की मौजूदा चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में बढ़ती प्रोडक्शन कॉस्ट, कारीगरों की कमी, मार्केट में डिमांड की स्थिति और उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग जैसे मुद्दों पर गंभीर मंथन किया गया। इंडस्ट्री से जुड़े प्रतिनिधियों ने मौजूदा हालात को देखते हुए स्थायी समाधान तलाशने की आवश्यकता पर जोर दिया।

चर्चा के दौरान प्रोसेस हाउस को सप्ताह में 2 दिन बंद रखने का एक प्रारंभिक प्रस्ताव भी रखा गया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य प्रोडक्शन लागत को कम करना, बाजार में सप्लाई और डिमांड के बीच संतुलन बनाए रखना और इंडस्ट्री को दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करना बताया गया।

हालांकि, इस प्रस्ताव पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। साउथ गुजरात टेक्सटाइल प्रोसेसर्स एसोसिएशन के अनुसार, सभी संबंधित पक्षों की सहमति से ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसके लिए आने वाले दिनों में और विस्तृत चर्चाएं की जाएंगी।

इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों का मानना है कि यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो इससे मौजूदा आर्थिक दबाव को कम करने और टेक्सटाइल सेक्टर को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

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Tags: Surat Textiles

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