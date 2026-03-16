सूरत : सी.आर. पाटिल के जन्मदिन पर न्यू सिविल अस्पताल में शुरू हुआ अनोखा सेवा यज्ञ
मृतकों को सम्मानजनक अंतिम विदाई के लिए कफ़न, प्लास्टिक और कॉफिन बॉक्स की मुफ़्त सुविधा; शोकग्रस्त परिवारों के लिए चाय-पानी की व्यवस्था भी
सूरत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल के जन्मदिन के अवसर पर दक्षिण गुजरात के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में एक अनोखा सेवा यज्ञ शुरू किया गया है।
इस पहल के तहत अस्पताल के पोस्टमॉर्टम कक्ष में मृतकों को सम्मानजनक अंतिम विदाई देने के लिए कफ़न, प्लास्टिक और अन्य आवश्यक सामग्री मुफ़्त में उपलब्ध कराई जाएगी।
यह सेवा स्वर्गीय मंजुलाबेन रमेशचंद्र पटेल की स्मृति में शुरू की गई है। इस पहल को साकार करने में शहर संगठन अध्यक्ष परेशभाई पटेल, फेडरेशन ऑफ सूरत ट्रेड एन्ड टेक्सटाईल एसोसिएशन (फोस्टा) के अध्यक्ष कैलाश हकीम, पूर्व उपाध्यक्ष छोटूभाई पाटिल और पूर्व नगरसेवक दिनेश राजपुरोहित का विशेष सहयोग रहा है।
सेवा यज्ञ का उद्देश्य अस्पताल में शोकाकुल परिवारों को कठिन समय में मानसिक संतोष और सहयोग प्रदान करना है। यदि मृतक के पार्थिव शरीर को हवाई जहाज या ट्रेन से उनके गृह नगर भेजना हो, तो उसके लिए विशेष कॉफिन बॉक्स की सुविधा भी नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, अंगदान के मामलों में भी मृतक को सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई देने के लिए कफन और कॉफिन बॉक्स की व्यवस्था की जाएगी।
इसके साथ ही पोस्टमॉर्टम कक्ष में आने वाले मृतकों के परिजनों के लिए चाय और पानी की सुविधा भी नि:शुल्क उपलब्ध कराई गई है, ताकि कठिन परिस्थितियों में उन्हें कुछ राहत मिल सके।
जन्मदिन समारोह के तहत अस्पताल के सफाई कर्मचारियों को उनके समर्पित कार्य की सराहना करते हुए साड़ियां भी वितरित की गईं।
इस अवसर पर अस्पताल की अधीक्षक डॉ. धारित्री परमार, टीबी विभाग की प्रमुख डॉ. पारुल वडगामा, नर्सिंग काउंसिल के इकबाल कड़ीवाला, डॉ. केतन नायक तथा नर्सिंग एसोसिएशन के इकबाल कड़ीवाला, नीलेश लाठिया, अश्विन पंड्या, वीरेन पटेल, संजय परमार और विभोर चुग सहित कई स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।