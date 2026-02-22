लोकतेज WhatsApp channel
पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के देशों के लिए एक भरोसेमंद दोस्त बनकर उभरा है: भूपेंद्र पटेल

गांधीनगर, 22 फरवरी (वेब वार्ता)। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में इंग्लैंड की वेस्ट मिडलैंड्स कंबाइंड अथॉरिटी के मेयर रिचर्ड पार्कर और एक हाई-लेवल डेलीगेशन से कर्टसी विजिट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यूके-इंडिया ट्रेड डील के बाद यह डेलीगेशन पहली बार गुजरात आया है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ इस मीटिंग के दौरान, डेलीगेशन के सदस्यों ने खासकर हायर एजुकेशन- ग्रीन इकोनॉमी और ईवी, स्किल डेवलपमेंट, एआई, और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे अलग-अलग एरिया में सहयोग करने के लिए तैयारियां जताईं।

2030 में गुजरात में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में यूके की एक्सपर्टाइज के योगदान के बारे में मुख्यमंत्री के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई।

इतना ही नहीं, इन गेम्स के आयोजन के सिलसिले में मुख्यमंत्री और गुजरात के एक हाई-लेवल डेलीगेशन को वेस्ट मिडलैंड्स आने का न्योता दिया गया।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस मीटिंग में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत दुनिया के देशों के लिए एक भरोसेमंद दोस्त बनकर उभरा है।

उनकी लीडरशिप में गुजरात को मिले फायदों की भूमिका बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2003 के वाइब्रेंट समिट के बाद से गुजरात इन्वेस्टमेंट के लिए एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बन गया है और उनके गाइडेंस में गुजरात ने एक पॉलिसी-ड्रिवन राज्य के तौर पर अलग-अलग पॉलिसी-मेकिंग के जरिए सेक्टर-स्पेसिफिक ग्रोथ का विजन अपनाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात प्रधानमंत्री के डेवलप्ड इंडिया 2047 के लक्ष्य में ग्रीन ग्रोथ समेत उभरते सेक्टर्स में भी लीड लेने के लिए तैयार है। गुजरात सरकार ऐसे सहयोग के एरिया में पूरा सहयोग देने के लिए उत्सुक है, जिनमें यूके की दिलचस्पी है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने और आपसी विकास की संभावनाओं को तेज करने के लिए गुजरात सरकार और वेस्ट मिडलैंड्स के अधिकारियों का एक संयुक्त कार्य समूह बनाने और इसके लिए इंडेक्स-बी को नोडल एजेंसी नियुक्त करने का सुझाव दिया।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन के अगले संस्करण और 2027 वाइब्रेंट शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया।

उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल में वेस्ट मिडलैंड ग्रोथ कंपनी के सीईओ नील रामी, ई.ओएन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी विजय टैंक, यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट के ग्रेग क्लार्क, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के कुलपति डेविड, जीईडीयू के प्रबंध निदेशक केविन मैककॉले, एस्टन यूनिवर्सिटी के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी, यूनिवर्सिटी के डिप्टी प्रो-वाइस चांसलर मार्क ली, यूकेआईएफएफ इंडिया ग्लोबल फोरम के विलियम केन और मनोज लाडवा शामिल थे।

ममता वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजीव कुमार, इंडस्ट्रीज कमिश्नर पी. स्वरूप, मुख्यमंत्री के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉ. विक्रांत पांडे, और इंडेक्सबी के एमडी केयूर संपत भी मौजूद थे।

