वडोदरा : ICSE-ISC परीक्षाओं के दौरान वडोदरा में कड़े प्रतिबंध लागू

Council for the Indian School Certificate Examinations, नई दिल्ली द्वारा आयोजित ICSE (कक्षा 10) और ISC (कक्षा 12) परीक्षा-2026 को लेकर वडोदरा शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु विशेष नोटिफिकेशन जारी किया गया है। Vadodara City Police Commissionerate ने परीक्षा अवधि के दौरान विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, ताकि परीक्षार्थी निर्भय होकर परीक्षा दे सकें और सार्वजनिक शांति बनी रहे।

जारी आदेश के अनुसार ICSE परीक्षा 17 फरवरी 2026 से 30 मार्च 2026 तक तथा ISC परीक्षा 12 फरवरी 2026 से 6 अप्रैल 2026 तक वडोदरा सिटी पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र के एक परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा के दौरान किसी भी व्यक्ति को परीक्षा हॉल के भीतर मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ, कैमरा, लैपटॉप, वायरलेस उपकरण या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

पुलिस द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि परीक्षा केंद्र के बाहर 100 मीटर की परिधि में चार या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। इसी क्षेत्र में ज़ेरॉक्स, फोटोकॉपी और प्रिंटिंग की दुकानों को भी परीक्षा समय में बंद रखना होगा तथा लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। बिजली आपूर्ति में बाधा से बचने के लिए परीक्षा के दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुदाई कार्य पर भी रोक लगाई गई है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि परीक्षा अवधि में बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति को परीक्षा स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह आदेश 6 अप्रैल 2026 तक परीक्षा के दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता-2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।