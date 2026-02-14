सूरत : सिटी लाइट में रूंगटा ऑस्ट्रिया बिल्डिंग के नीचे भीषण आग

सूरत। सूरत के सिटी लाइट इलाके में स्थित रूंगटा ऑस्ट्रिया नामक नई निर्मित बिल्डिंग के नीचे अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें दूर से दिखाई दे रही थीं, जिससे आसपास के लोगों में डर का माहौल बन गया। आग खासकर दो इमारतों के बीच स्थित पीछे के हिस्से में देखी गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिल्डिंग के पीछे खुले मैदान में भारी मात्रा में कचरा और अन्य बेकार सामग्री जमा थी। इसी कचरे के ढेर से अचानक धुआं उठना शुरू हुआ और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। घटना की सूचना तुरंत फायर विभाग को दी गई।

आग लगते ही बिल्डिंग में काम कर रहे मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई और वे जान बचाने के लिए बाहर निकल आए। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

सूचना मिलते ही सूरत फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गईं। दो फायर स्टेशनों की 6 से अधिक दमकल गाड़ियों ने चारों ओर से पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पा लिया गया।

आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया और सड़क पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।