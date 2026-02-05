सूरत : श्री केसरी नंदन सुंदरकांड मंडल द्वारा 500वें सुंदरकांड पाठ का आयोजन 7 को 

श्री केसरी नंदन सुंदरकांड मंडल द्वारा शनिवार, 7 फरवरी 2026 को 500वें सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। मंडल की स्थापना 6 अगस्त 2022 को हुई थी और स्थापना के लगभग साढ़े तीन वर्षों में मंडल ने धार्मिक अनुष्ठानों के साथ-साथ गौ सेवा एवं मानव सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

मंडल के प्रमुख मनोजभाई ने बताया कि मंडल द्वारा इस अवधि में सूरत सहित विभिन्न गांवों की गौशालाओं को लगभग 23 से 25 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है, जो वास्तव में प्रशंसनीय है। मंडल का संकल्प है कि प्रत्येक सुंदरकांड पाठ से प्राप्त संपूर्ण राशि गौ सेवा के लिए समर्पित की जाए। वहीं वार्षिकोत्सव के अवसर पर शेष राशि धार्मिक कार्यों में प्रदान की जाती है।

गौ सेवा के साथ-साथ मंडल द्वारा समय-समय पर मानव सेवा के कार्य भी किए जाते रहे हैं। इसके अंतर्गत अनाथालयों में भोजन सेवा, वृद्धाश्रमों में भोजन व्यवस्था, बेघर एवं वंचित लोगों तथा मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के आश्रमों में भोजन सेवा की जाती है। इसके अतिरिक्त मानव सेवा के उद्देश्य से हॉस्पिटल छायड़ों में मशीन हेतु मंडल द्वारा 5 लाख रुपये की राशि भी समर्पित की गई है।

इस अवसर पर मंडल ने उन सभी पाठ आयोजकों का आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर बालाजी महाराज का गुणगान किया और गौ सेवा हेतु सहयोग राशि प्रदान की। साथ ही मंडल ने नियमित रूप से पाठ में उपस्थित होकर अपना कीमती समय बाबा और गौ माता की सेवा में समर्पित करने वाले सभी सदस्यों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त की है। श्री केसरी नंदन सुंदरकांड मंडल की यह यात्रा धार्मिक आस्था, सेवा भावना और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रेरणादायी उदाहरण बनकर उभरी है।