सूरत

सूरत : डुमस समुद्र तट पर सजेगा कला का उत्सव, 21–22 फरवरी को होगा ‘डुमस आर्ट फेस्टिवल–2026’

चैंबर ऑफ कॉमर्स की पहल, बीच पर पेंटिंग से लेकर परफॉर्मेंस आर्ट तक दिखेगी कला की विविधता

सूरत : डुमस समुद्र तट पर सजेगा कला का उत्सव, 21–22 फरवरी को होगा 'डुमस आर्ट फेस्टिवल–2026'

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की आर्ट एंड कल्चर कमेटी की ओर से 21 और 22 फरवरी, 2026 को डुमस के लंगर समुद्र तट पर दो दिवसीय ‘डुमस आर्ट फेस्टिवल–2026’ का आयोजन किया जाएगा। इस फेस्टिवल के ज़रिए कला को खुले आसमान और समुद्र तट के माहौल में आम लोगों के और करीब लाने का प्रयास किया जा रहा है।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी ने बताया कि इस फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने के लिए एक सशक्त प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि बीच पर आयोजित यह आर्ट फेस्टिवल न केवल कलाकारों को पहचान दिलाएगा, बल्कि सूरत में आर्ट और कल्चर को नई दिशा भी देगा।

उन्होंने आगे कहा कि चैंबर ऑफ कॉमर्स लगातार आर्ट और कल्चर को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। ऐसे आयोजनों से लोकल और नेशनल लेवल के कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता है और उन्हें अपने हुनर को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने का अवसर मिलता है।

यह आर्ट फेस्टिवल सुबह 7:00 बजे से 11:00 बजे तक और शाम 4:00 बजे से रात 9:00 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। फेस्टिवल में पेंटिंग (सभी प्रकार), स्कल्पचर, स्केचिंग और ड्रॉइंग, कैलिग्राफी, डिजिटल आर्ट, फोटोग्राफी, इंस्टॉलेशन आर्ट, क्राफ्ट और हैंडमेड आर्ट, क्ले और पॉटरी आर्ट, फैब्रिक और टेक्सटाइल आर्ट, ग्लास आर्ट, वुड आर्ट, मेटल आर्ट और मिक्स्ड मीडिया जैसी कई विधाओं की झलक देखने को मिलेगी।

इसके साथ ही लाइव आर्ट और परफॉर्मेंस आर्ट, लाइव म्यूजिक (बैंड या सोलो इंस्ट्रुमेंटल), टैरो कार्ड रीडिंग आर्ट, मेडिटेशन और हीलिंग आर्ट भी फेस्टिवल का खास आकर्षण होंगे।

डुमस आर्ट फेस्टिवल–2026 हर उम्र के लोगों के लिए खुला रहेगा। यहां कलाकार और कला प्रेमी सीधे संवाद कर सकेंगे। कई स्टॉल्स पर दर्शकों को लाइव आर्ट और परफॉर्मेंस के ज़रिए कला को नज़दीक से देखने और महसूस करने का मौका मिलेगा।

आयोजकों के अनुसार, इस फेस्टिवल के ज़रिए सूरत अपनी एक नई आर्टिस्टिक पहचान बनाएगा। शहरवासियों के लिए यह परिवार के साथ समय बिताने और कला का आनंद लेने का एक अनोखा अनुभव साबित होगा।

