सूरत

सूरत : बसंत पंचमी पर बैटर टुमारो फाउंडेशन की पौष्टिक आहार सेवा, 400 से अधिक बच्चों ने ग्रहण किया भोजन

नर सेवा नारायण सेवा अभियान के तहत राधाकृष्ण मंदिर में बाबोसा का जन्मोत्सव भी श्रद्धापूर्वक मनाया गया

बैटर टुमारो फाउंडेशन द्वारा संचालित नर सेवा नारायण सेवा पौष्टिक आहार सेवा अभियान के अंतर्गत बसंत पंचमी एवं बाबोसा के जन्मोत्सव के अवसर पर शुक्रवार शाम 6 बजे से आहार सेवा का आयोजन किया गया। यह सेवा उधना-मगदल्ला रोड स्थित राधाकृष्ण मंदिर परिसर में प्रदान की गई।

फाउंडेशन की ओर से जानकारी दी गई कि संस्था नियमित रूप से स्लम क्षेत्रों, वृद्धाश्रमों, भिक्षु गृहों, गौशालाओं तथा गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों की बस्तियों में पौष्टिक आहार सेवा उपलब्ध कराती है। इसी क्रम में आयोजित इस सेवा के दौरान 400 से अधिक बच्चों ने भोजन ग्रहण किया। आयोजन के दौरान बाबोसा का जन्मोत्सव भी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया।

इस अवसर पर फाउंडेशन के संस्थापक चेयरमैन राजेश भारूका, अध्यक्ष सचिन सिंगला सहित सुशील मानधनी, धर्मेंद्र भंसाली, गोपाल परतानी, अजय बिदावतका, आलोक अग्रवाल, नरेश सराफ, गोपाल अग्रवाल एवं अन्य सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उपस्थित सभी सदस्यों ने सेवा कार्य में सक्रिय सहभागिता निभाई और सामाजिक सरोकारों के प्रति संस्था की पहल की सराहना की।

