सूरत : “नितिन नवीन की ताजपोशी, भाजपा संगठन में नए दौर की दस्तक” : अरविंद सिंह

हिंदीभाषी महासंघ के महासचिव, सिवान जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष एवं गुजरात के भाजपा नेता अरविंद सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हेतु नितिन नवीन के निर्विरोध चयन का ज़ोरदार स्वागत किया और इसे भाजपा की अनुशासित, निर्णायक व अडिग संगठनात्मक संस्कृति का प्रमाण बताया।

अरविंद सिंह ने कहा, “आज भाजपा जिस ऊँचाई पर है, उसके मूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृढ़ नेतृत्व, दूरदर्शिता और राष्ट्रप्रथम की सोच है। मोदी जी ने संगठन को केवल चुनावी मशीन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बनाया है।” उन्होंने आगे कहा, “भाजपा का संगठन पर्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह निर्विरोध चयन यह दिखाता है कि पार्टी केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह की संगठनात्मक रणनीति, अनुशासन और माइक्रो-मैनेजमेंट का परिणाम है।

अरविंद सिंह ने कहा, “भाजपा की शक्ति का एक और स्तंभ रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह हैं, जिनकी स्थिरता, अनुभव और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर स्पष्ट सोच पार्टी को नैतिक बल और विश्वसनीयता देती है।

उन्होंने स्पष्ट और आक्रामक लहजे में कहा, “जो लोग भाजपा की आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं, उन्हें यह निर्विरोध चयन जवाब है। भाजपा में निर्णय सहमति से होते हैं, दबाव से नहीं। यहाँ नेतृत्व संगठन से उभरता है और संगठन नेतृत्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है।

अरविंद सिंह ने दोहराया, “नितिन नवीन जैसे संगठननिष्ठ और कर्मठ नेता के नेतृत्व में भाजपा का संगठन और अधिक धारदार होगा। यह चयन करोड़ों कार्यकर्ताओं की आस्था और नेतृत्व के प्रति विश्वास की जीत है। अंत में उन्होंने कहा, “मोदी जी के मार्गदर्शन, अमित शाह जी की संगठन क्षमता और राजनाथ सिंह जी की परिपक्वता के साथ भाजपा आने वाले समय में और भी मजबूती से राष्ट्रहित के लिए निर्णायक भूमिका निभाएगी।”