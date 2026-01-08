सूरत : CMA फाउंडेशन परीक्षा में सूरत के छात्रों का शानदार प्रदर्शन, ऑल इंडिया टॉप 10 में दो स्थान

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) द्वारा दिसंबर 2025 में आयोजित CMA (कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी) फाउंडेशन परीक्षा के पहले चरण का परिणाम गुरुवार, 8 जनवरी 2026 को घोषित किया गया। इस परीक्षा में सूरत के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शहर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है।

CMA सूरत चैप्टर के दो विद्यार्थियों ने ऑल इंडिया टॉप 10 में स्थान हासिल किया है। राहुल वैष्णव ने 400 में से 362 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंक (AIR) 4 हासिल की, जबकि दिशांत वखारिया ने 348 अंक अर्जित कर AIR 8 प्राप्त कर सूरत शहर को गौरवान्वित किया।

CMA सूरत चैप्टर के अध्यक्ष किशोर वाघेला ने जानकारी देते हुए बताया कि CMA फाउंडेशन परीक्षा में सूरत चैप्टर से कुल 593 छात्र शामिल हुए थे, जिनमें से 496 छात्रों ने सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि दो विद्यार्थियों का ऑल इंडिया टॉप 10 में स्थान बनाना पूरे चैप्टर के लिए गर्व का विषय है।

वहीं CMA वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के वाइस चेयरमैन CMA नेन्टी शाह ने बताया कि वेस्टर्न रीजन से कुल 5,851 छात्रों ने फाउंडेशन परीक्षा दी थी, जिनमें से 3,911 छात्र सफल रहे। इस प्रकार वेस्टर्न रीजन का कुल पास प्रतिशत 66.84 रहा। उन्होंने विशेष रूप से सूरत चैप्टर की सराहना करते हुए कहा कि इस बार सूरत चैप्टर ने वेस्टर्न रीजन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जहां फाउंडेशन परीक्षा का पास प्रतिशत 87 प्रतिशत रहा। उन्होंने सफल सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि सूरत के छात्रों की यह उपलब्धि न केवल शहर बल्कि पूरे वेस्टर्न रीजन के लिए प्रेरणास्रोत है।