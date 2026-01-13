लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : अग्रवाल समाज हेल्थ सेंटर में निःशुल्क सर्वाइकल वैक्सीन कैंप का भव्य आयोजन

समाजसेवियों की सहभागिता से महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में सराहनीय पहल

On
सूरत : अग्रवाल समाज हेल्थ सेंटर में निःशुल्क सर्वाइकल वैक्सीन कैंप का भव्य आयोजन

अग्रवाल समाज ट्रस्ट द्वारा संचालित अग्रवाल समाज हेल्थ सेंटर में मंगलवार को निःशुल्क सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन कैंप का भव्य आयोजन किया गया। यह कैंप जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए 13 जनवरी एवं 18 जनवरी—दो दिनों के लिए आयोजित किया गया है।

कैंप के दौरान सूरत की आराध्य संस्था मां अम्बाजी निकेतन की मुखिया माताजी चंद्रिका बहिन की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हेल्थ सेंटर के चेयरमैन श्रवण अग्रवाल एवं अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष सुशील बजाज ने जानकारी दी कि 100 वैक्सीन स्वर्गीय महावीर प्रसाद अग्रवाल की स्मृति में उनके पुत्र सुभाष अग्रवाल विनदो चिड़ावावाला एवं हरीश अग्रवाल के सहयोग से लगाई जा रही हैं। वहीं, 100 वैक्सीन नारायणप्रसाद रावलसरिया की प्रेरणा से उनके पुत्रों रोशन अग्रवाल एवं मुकेश अग्रवाल द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं।

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 10 बजे महाराजा अग्रसेन जी को माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष रामप्रसाद अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष सुशील बजाज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील गोयल, सचिव राजकुमार, कोषाध्यक्ष गोवर्धन मोदी सहित अनेक पदाधिकारी एवं गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे।

इसके अलावा विश्वनाथ पचेरीया, प्रदीप सुरेखा, संजय जगनानी, अरविन्द गाडिया, सुशील मोदी, विमल झाझड़िया, कैलाश कनोड़िया, गौरीशंकर अग्रवाल, जगमोहन जालान, अजय विदावतका, विनय खेमानी, सुरेश इरोडवाले सहित महिला इकाई की अध्यक्षा रेखा जालान भी कार्यक्रम में शामिल रहीं। सहयोगी परिवार से श्रीमती पूनम अग्रवाल तथा अभिषेक, रोहित, सिद्धार्थ, भव्य और अंजली अग्रवाल की उपस्थिति भी उल्लेखनीय रही।

साथ ही अग्रवाल समाज अल्थान-वेसू, मारवाड़ी सेवा संगठन, शाश्वतम परिवार एवं श्री श्याम सरकार यात्रा संघ के पदाधिकारियों ने भी कार्यक्रम में भाग लेकर इस जनहितकारी पहल को सफल बनाया। आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के प्रति जागरूक करना और निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना रहा।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : सूरत में चलती सिटी बस में आग की घटना पर प्रशासन सख्त

सूरत : सूरत में चलती सिटी बस में आग की घटना पर प्रशासन सख्त

सूरत : न्यू मॉडल पब्लिक इंग्लिश स्कूल में श्रद्धा और प्रकृति-चेतना के साथ सम्पन्न हुआ तुलसी पूजन

सूरत : न्यू मॉडल पब्लिक इंग्लिश स्कूल में श्रद्धा और प्रकृति-चेतना के साथ सम्पन्न हुआ तुलसी पूजन

सूरत की बेटियों ने नागपुर में फहराया विजय का परचम

सूरत की बेटियों ने नागपुर में फहराया विजय का परचम

सूरत : PM-KUSUM योजना के तहत DGVCL का पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट RAYZON GREEN द्वारा सफलतापूर्वक कार्यरत

सूरत : PM-KUSUM योजना के तहत DGVCL का पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट RAYZON GREEN द्वारा सफलतापूर्वक कार्यरत