सूरत

सूरत: "हम सब साथ हैं, खिलाफ नहीं"; गुजरात बार काउंसिल चुनाव के लिए सूरत के वकीलों ने भरी एकता की हुंकार

टीम प्रीति जिग्नेश जोशी ने अडाजन में आयोजित किया 'एकता और वंदना' समारोह,वरिष्ठ वकीलों ने मजबूत प्रतिनिधित्व के लिए एकजुट मतदान की अपील की

सूरत:

सूरत। गुजरात बार काउंसिल (BCG) चुनाव–2026 को लेकर सूरत डिस्ट्रिक्ट के वकीलों में एकता और संगठन की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से मंगलवार, 10 फरवरी 2026 को दोपहर 2:00 बजे अडाजन स्थित बद्रीनारायण मंदिर परिसर में टीम प्रीति–जिग्नेश जोशी द्वारा स्वागत एवं संबोधन समारोह का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर लक्ष्मी–गणेश वंदना, पूजा-अर्चना और महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान गणेश एवं देवी लक्ष्मी की पूजा से हुई। अरुणभाई महाराज ने श्लोक पाठ के साथ समारोह का शुभारंभ कराया।

समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सूरत डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एडवोकेट नयनभाई सुखडवाला, सीनियर एडवोकेट कल्पेशभाई देसाई, राजेशभाई ठाकरिया, मनीषभाई देसाई, केतनभाई रेशमवाला, अश्विनभाई पेंटर, विनयभाई शुक्ला, नोटरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शांतिलाल पटेल, लेबर कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जयेशभाई भलवालिया, विष्णुभाई राणा, सूरत डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के एल. आर. फैनी पटेल और ट्रेज़रर दिव्या कोसंबिया उपस्थित रहे।

BCG चुनाव–2026 के उम्मीदवार प्रीति जे. जोशी, भावेश रबारी, बलवंत सुरती और झड़ी शेख मंच पर मौजूद रहे, जबकि उम्मीदवार हितेशभाई पटेल और विराज सुर्वे अन्य व्यस्तताओं के कारण उपस्थित नहीं रह सके और उन्होंने शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

टीम प्रीति–जिग्नेश जोशी के आग्रह पर अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। इसके पश्चात वरिष्ठ वकीलों का गुलदस्ता देकर सम्मान किया गया तथा उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। इस दौरान अतिथियों ने संबोधन भी दिया।

एडवोकेट प्रीतिबेन जोशी ने सूरत के उम्मीदवारों से संगठित होकर गुजरात बार काउंसिल में वरिष्ठ वकीलों का सशक्त प्रतिनिधित्व स्थापित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि सभी उम्मीदवार सकारात्मक भावना के साथ एकजुट हों, तो सूरत निश्चित रूप से अग्रणी भूमिका निभा सकता है।

सीनियर एडवोकेट कल्पेशभाई देसाई ने अपने प्रेरक भाषण में संगठन की ताकत पर जोर दिया। एडवोकेट राजेशभाई ठाकरिया ने वकीलों से एकजुट होकर “हम सब साथ हैं, खिलाफ़ नहीं” के संदेश को साकार करने का आग्रह किया। एडवोकेट विनय शुक्ला ने अधिक से अधिक मतदान की अपील की और इस मंच को उम्मीदवारों को एकजुट करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

मुख्य अतिथि नयनभाई सुखडवाला ने आयोजन के लिए टीम प्रीति जोशी और सभी उम्मीदवारों को बधाई दी और चुनाव को एकता और उत्सव की भावना के साथ लड़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एडवोकेट मनीषभाई देसाई ने कहा कि पूरे कार्यक्रम में एकजुट स्वर देखने को मिला और वरिष्ठ वकीलों के हित में सभी साथ खड़े हैं।

BCG चुनाव के उम्मीदवारों प्रीति जिग्नेश जोशी, बलवंतभाई सुरती, भावेशभाई रबारी और झड़ी शेख ने भी चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार रखे और सूरत के वरिष्ठ वकीलों के विकास के लिए संगठित प्रयासों की अपील की।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वरिष्ठ, जूनियर और महिला वकील उपस्थित रहे। अंत में एडवोकेट बीना भगत ने सभी अतिथियों और उपस्थित वकीलों का आभार व्यक्त किया। महाप्रसाद के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

