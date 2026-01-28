सूरत : अग्रवाल संगठन महिला इकाई ने मनाई अमर शहीद लाला लाजपत राय की 161वीं जयंती

देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अमर शहीद, मां भारती के वीर सपूत अग्ररत्न लाला लाजपत राय की 161वीं जन्म जयंती अग्रवाल संगठन महिला इकाई द्वारा वेसू केनाल रोड ट्रेक, लूथरा सर्किल पर सुबह 8 बजे से श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई।

जन्म जयंती महोत्सव का शुभारंभ अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री राजेश भारूका, महिला अध्यक्ष सुनीता अग्रवाल, असिस्टेंट कमिश्नर (जीएसटी) विमल सोनी सहित अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा किया गया।

इस अवसर पर राष्ट्रीय महामंत्री राजेश भारूका ने कहा कि अग्रवाल संगठन समाज के महापुरुषों की जयंती नियमित रूप से मनाकर भावी पीढ़ी में संस्कारों का सिंचन कर रहा है। उन्होंने लाला लाजपत राय के योगदान को याद करते हुए कहा कि वे देश के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाली ‘लाल–बाल–पाल’ त्रयी के प्रमुख स्तंभ थे। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उन्होंने संपूर्ण स्वराज का बिगुल फूंका और देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। ‘शेर-ए-पंजाब’ और ‘पंजाब केसरी’ के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी जैसी संस्थाओं की स्थापना कर राष्ट्र निर्माण में भी अहम योगदान दिया।

कार्यक्रम में असिस्टेंट कमिश्नर विमल सोनी ने अपनी ओजस्वी कविता के माध्यम से उपस्थितजनों में देशभक्ति की भावना जागृत की। इस अवसर पर संयोजक सरिता अग्रवाल, शैलजा शंघई, ज्योति डालमिया, निधि टिबरेवाल, दीपक बंका, अजय बिदावतका सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे और सभी ने लाला लाजपत राय को श्रद्धांजलि अर्पित की।