भूली-बिसरी विरासत में नई जान: हरि चंदना आईएएस की दृष्टि

हैदराबाद (तेलंगाना), फरवरी 09: हैदराबाद के ऐतिहासिक उस्मानिया विश्वविद्यालय परिसर में स्थित अतीत की एक भूली हुई धरोहर — मह लका बाई बावड़ी — आज दशकों की उपेक्षा के बाद पुनर्जीवित होकर फिर से अपने वैभव में खड़ी है।

कभी मलबे से भरी और समय की धूल में खोई यह 18वीं सदी की संरचना अब सावधानीपूर्वक संरक्षण और पारिस्थितिक पुनर्जीवन के माध्यम से एक जीवंत विरासत स्थल में बदल चुकी है।

इस पुनरुत्थान के केंद्र में हैं हरि चंदना आईएएस, जिनकी प्रशासनिक सोच निरंतर स्थिरता, संस्कृति और सामुदायिक सहभागिता को जोड़ती रही है। यह बावड़ी का पुनर्जीवन कोई एकल उपलब्धि नहीं, बल्कि तेलंगाना भर में विरासत संरक्षण की उस निरंतर परंपरा का हिस्सा है, जिसे उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया है।

इस नवजागरण के केंद्र में वही अधिकारी हैं, जिनकी प्रशासनिक यात्रा ने तेलंगाना में उपेक्षित स्थानों को जीवंत सार्वजनिक संपत्तियों में बदला है।

शहर की विरासत: जीएचएमसी के वर्ष

जिला प्रशासन में आने से पहले, हरि चंदना आईएएस ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GHMC) में ज़ोनल कमिश्नर के रूप में हैदराबाद के शहरी परिदृश्य को आकार दिया — जहाँ स्थिरता और विरासत संरक्षण दैनिक शासन के मूल तत्व बने।

इस दौर की सबसे प्रतीकात्मक विरासत बहाली में से एक थी बांसिलालपेट बावड़ी — हैदराबाद के पुराने शहर में स्थित 17वीं सदी की बावड़ी, जो दशकों तक कचरे और उपेक्षा में दबी रही थी।

इस बहाली ने एक कचरे से भरे गड्ढे को मनमोहक विरासत स्थल में बदल दिया — प्राचीन पत्थर की सीढ़ियाँ फिर खुलीं, पारंपरिक स्थापत्य बहाल हुआ और बावड़ी को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सार्वजनिक जीवन में लौटाया गया।

यह उस समय GHMC में आए व्यापक बदलाव को भी दर्शाता था:

• ऐतिहासिक सार्वजनिक स्थलों की पुनर्प्राप्ति

• पारंपरिक जल संरचनाओं का पुनर्जीवन

• शहरी विकास में स्थिरता का समावेश

यही शहरी विरासत जागरण आगे चलकर नारायणपेट जिले में नेतृत्व किए गए व्यापक बावड़ी पुनर्जीवन आंदोलन की नींव बना।

नारायणपेट में जिला-स्तरीय विरासत जागरण

नारायणपेट की कलेक्टर बनने पर उनकी सोच का पूर्ण रूप सामने आया — एक ऐसा क्षेत्र जो ऐतिहासिक बावड़ियों से समृद्ध था, पर लंबे समय से उपेक्षित रहा।

बाराम बावड़ी — जहाँ से पुनर्जीवन की शुरुआत हुई

पहली बड़ी सफलताओं में से एक थी बाराम बावड़ी, जो सदियों पुरानी होते हुए भी कचरे और उपेक्षा में दबी हुई थी।

उनके नेतृत्व में:

• मलबा हटाया गया

• मूल पत्थर संरचना का संरक्षण किया गया

• सामुदायिक स्वामित्व को पुनर्स्थापित किया गया

परिणाम असाधारण रहे — त्योहार लौटे, परिवार जुटने लगे और बावड़ी ने फिर से जल स्रोत और सामाजिक केंद्र की अपनी भूमिका हासिल की।

यह केवल बहाली नहीं थी।

यह सार्वजनिक जीवन में पुनर्जन्म था।

प्राचीन बावड़ियों के भूले हुए नेटवर्क की पुनः खोज

बाराम बावड़ी के पुनर्जीवन ने एक व्यापक पहल को जन्म दिया।

हरि चंदना ने नारायणपेट जिले में दर्जनों प्राचीन बावड़ियों के दस्तावेज़ीकरण और चरणबद्ध पुनर्स्थापन की शुरुआत की — जिनमें से कई पीढ़ियों से ओझल थीं।

ये केवल सौंदर्यात्मक सफाई अभियान नहीं थे।

इनका फोकस था:

• पारंपरिक संरक्षण तकनीकें

• भूजल पुनर्भरण

• सामुदायिक संरक्षकता

• दीर्घकालिक स्थिरता

धीरे-धीरे, पूरा जिला अपनी भूली हुई जल विरासत से फिर जुड़ गया — वे संरचनाएँ, जो सदियों पहले सूखे से लड़ने के लिए बनाई गई थीं, आज जलवायु लचीलापन बढ़ाने में सहायक बन रही हैं।

वैश्विक विरासत मूल्यों के अनुरूप स्थानीय नेतृत्व

बावड़ियों का महत्व यूनेस्को द्वारा वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है, जो पारंपरिक जल प्रणालियों को जलवायु-अनुकूल इंजीनियरिंग और सांस्कृतिक वास्तुकला की उत्कृष्ट कृतियाँ मानता है।

भारत में यूनेस्को-सम्मानित स्थलों से यह स्पष्ट होता है कि बावड़ियाँ थीं:

• पर्यावरणीय अवसंरचना

• सामाजिक मेल-मिलाप के केंद्र

• स्थापत्य चमत्कार

• सतत जीवन के प्रतीक

हरि चंदना द्वारा किए गए संरक्षण कार्य इन वैश्विक सिद्धांतों के अनुरूप हैं — प्रामाणिकता की रक्षा करते हुए कार्यक्षमता और सामुदायिक प्रासंगिकता की बहाली।

मह लका बाई बावड़ी — दृष्टि का समन्वय

GHMC में शहरी स्थिरता और नारायणपेट में ग्रामीण विरासत पुनर्जीवन के ये सभी अनुभव मह लका बाई बावड़ी के पुनर्स्थापन में सशक्त रूप से एकत्र हुए।

यहाँ विरासत संरक्षण बना:

• स्थापत्य पुनरुद्धार

• भूजल स्थिरता

• शैक्षणिक विरासत स्थल

• सामुदायिक सहयोग

आज यह एक जड़ स्मारक नहीं, बल्कि हैदराबाद के अतीत द्वारा भविष्य को पोषित करता जीवंत प्रतीक है।

विरासत के माध्यम से विकास की नई परिभाषा

हरि चंदना आईएएस को विशिष्ट बनाता है केवल परियोजनाओं की संख्या नहीं, बल्कि उनके पीछे की सोच।

उन्होंने दिखाया है कि:

• विकास के लिए इतिहास का विनाश आवश्यक नहीं

• विरासत स्थिरता की प्रेरक बन सकती है

• शासन लोगों को अपनी जड़ों से फिर जोड़ सकता है

कंक्रीट विस्तार के इस दौर में, उनका कार्य सिद्ध करता है कि सच्ची प्रगति स्मृतियों को संजोते हुए भविष्य का निर्माण करती है।

शहर की गलियों से प्राचीन पत्थर की सीढ़ियों तक — बहती हुई विरासत

GHMC के तहत शहरी हैदराबाद से…

नारायणपेट की ग्रामीण बावड़ियों तक…

और उस्मानिया विश्वविद्यालय