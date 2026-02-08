लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : दीप दर्शन विद्या संकुल में “प्रोजेक्ट्स वंडरलैंड & आर्ट फिएस्टा” प्रदर्शनी का सफल आयोजन

सूरत। दीप दर्शन विद्या संकुल में शुक्रवार, 6 फरवरी 2026 को GSEB प्राइमरी सेक्शन (इंग्लिश मीडियम) द्वारा “प्रोजेक्ट्स वंडरलैंड & आर्ट फिएस्टा” शीर्षक से विभिन्न विषयों की परियोजना प्रदर्शनी का सफल आयोजन किया गया।

इस प्रदर्शनी का उद्देश्य विद्यार्थियों की रचनात्मकता, विषयगत समझ और व्यावहारिक शिक्षा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना रहा।

प्रदर्शनी में मुख्य अतिथियों के रूप में वी.टी. चौकसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन की प्रोफेसर वैदेही भ्रमभट्ट, श्री महावीर विद्या मंदिर ट्रस्ट बी.एड कॉलेज की प्रोफेसर डॉ. बिन्नी मेहता सहित अन्य गणमान्य अतिथि अपने इंटर्न्स के साथ उपस्थित रहे। इसके साथ ही स्पेस वॉक इंस्टिट्यूट की ओर से स्पेस एवं एस्ट्रोनॉमी एजुकेटर्स श्री ओंकार कपूते और सुश्री सोनाली त्रिपाठी की विशेष उपस्थिति रही।

कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा निर्मित सरदार वल्लभभाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भव्य प्रतिकृति के अनावरण के साथ किया गया। यह अनावरण विद्यालय के शैक्षणिक सलाहकार श्री सवजीभाई पटेल, संचालक श्री दशरथभाई पटेल, श्री तुषारभाई पटेल, आचार्या कृतिबेन देसाई तथा उपाचार्य श्री ऋषिकेशभाई कोल्हापुरे के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ।

विद्यालय परिसर में उत्साहपूर्ण और सुव्यवस्थित वातावरण देखने को मिला। कक्षा 5 से 8 तक के विद्यार्थियों ने विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेज़ी, हिंदी, पर्यावरण अध्ययन, स्पेस एवं टेक्नोलॉजी, सेंसर आधारित प्रोजेक्ट्स सहित विभिन्न विषयों पर अपने चार्ट्स, मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों द्वारा की गई स्पष्ट और रोचक व्याख्या ने अतिथियों और अभिभावकों को विशेष रूप से प्रभावित किया।

प्रदर्शनी के प्रमुख आकर्षणों में केदारनाथ, अयोध्या राम मंदिर, कच्छ का टेंट सिटी, महाकुंभ, इंडियन आर्मी, “वंदे मातरम् – 150 वर्ष” तथा पारंपरिक मेलों से जुड़े सुंदर और आकर्षक 3D मॉडल्स शामिल रहे। इन प्रस्तुतियों ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को दर्शाते हुए विद्यार्थियों की कल्पनाशक्ति, टीमवर्क और रचनात्मक सोच को उजागर किया।

प्रदर्शनी को और अधिक इंटरएक्टिव एवं रोचक बनाने के लिए अभिभावकों और अतिथियों हेतु टंग ट्विस्टर्स, पहेलियाँ और चुनाव बूथ जैसी शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। इन गतिविधियों ने सहभागिता को बढ़ावा दिया और विद्यार्थियों में जागरूकता, तार्किक सोच तथा संचार कौशल को विकसित करने में मदद की।

कुल मिलाकर, “प्रोजेक्ट्स वंडरलैंड & आर्ट फिएस्टा” प्रदर्शनी एक भव्य सफलता सिद्ध हुई। इस आयोजन ने अनुभवात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित किया, विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि की और विद्यालय व अभिभावकों के बीच के संबंधों को और मजबूत बनाया। अतिथियों से मिली सराहना विद्यार्थियों के लिए भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन की प्रेरणा बनी।

