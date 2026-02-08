सूरत : एनर्जी-पावर-इलेक्ट्रिकल सेक्टर में पहली बार हुए एक्सपो को मिला ज़बरदस्त रिस्पॉन्स-चैंबर प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तथा सदर्न गुजरात चैंबर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से ‘एनर्जी-पावर-इलेक्ट्रिकल एक्सपो 2026’ का आयोजन किया गया।

यह एक्सपो 6, 7 और 8 फरवरी, 2026 को सुबह 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक सूरत इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, सरसाना, सूरत में आयोजित हुआ, जिसे विज़िटर्स से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला।

चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी ने बताया कि एनर्जी, पावर और इलेक्ट्रिकल सेक्टर के ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए ‘पावरिंग द फ्यूचर – टुडे’ थीम के तहत इस एक्सपो का आयोजन किया गया। इसमें सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, गांधीनगर, पुणे, मुंबई और ग़ाज़ियाबाद से कुल 60 एग्ज़िबिटर्स ने हिस्सा लिया।

इन एग्ज़िबिटर्स ने रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी, सपोर्टिंग सर्विसेज़ और सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट व कंपोनेंट्स तथा सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रोडक्ट्स प्रदर्शित किए।

निखिल मद्रासी ने कहा कि एनर्जी-पावर-इलेक्ट्रिकल सेक्टर में एक्सपो की यह पहली कोशिश होने के बावजूद इंडस्ट्रियलिस्ट्स, ट्रेडर्स और विज़िटर्स से मिला रिस्पॉन्स बेहद उत्साहजनक रहा। यह दर्शाता है कि इंडस्ट्री में इस तरह के स्पेशलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म की वास्तविक ज़रूरत है।

उन्होंने आगे कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के प्रति इंडस्ट्रियलिस्ट्स की बढ़ती रुचि राज्य के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक पॉज़िटिव संकेत है। इस एक्सपो के माध्यम से मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स और एंड-यूज़र्स को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर मिलने का अवसर मिला, जिससे बिज़नेस नेटवर्किंग, टेक्नोलॉजी अपडेट और नए बिज़नेस अवसर सृजित हुए।

एक्सपो में इंडस्ट्रियलिस्ट्स, इंजीनियर्स, कंसल्टेंट्स, प्रोजेक्ट डेवलपर्स और स्टूडेंट्स सहित विभिन्न वर्गों के विज़िटर्स शामिल हुए। भाग लेने वाले एग्ज़िबिटर्स में 65% मैन्युफैक्चरर्स और 35% ट्रेडर्स व डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, जिन्हें सूरत सहित राज्य के विभिन्न शहरों से आए विज़िटर्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिला।

तीन दिनों में 12,000 से अधिक विज़िटर्स ने एक्सपो का दौरा किया और प्रदर्शित प्रोडक्ट्स व सर्विसेज़ के बारे में जानकारी ली। एग्ज़िबिटर्स ने बताया कि उन्हें मौके पर ही बिज़नेस इन्क्वायरीज़ और फ्यूचर डील्स के लिए पॉज़िटिव इंटरेक्शन मिला।

यह स्पष्ट हुआ कि ‘एनर्जी-पावर-इलेक्ट्रिकल एक्सपो 2026’ न केवल सूरत बल्कि पूरे दक्षिण गुजरात के लिए ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है।