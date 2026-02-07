सूरत : शासकों ने कमिश्नर द्वारा पेश किए गए बजट में 708 करोड़ की बढ़ोतरी के साथ 11301 करोड बजट पेश किया

सूरत। म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा पेश किए गए Rs 10,593 करोड़ के 2026-27 के ड्राफ़्ट बजट में, स्टैंडिंग कमिटी अध्यक्ष राजन पटेल ने टोटल बजट साइज़ में 708 करोड़ की बढ़ोतरी करके इसे 11,301 करोड़ कर दिया है। आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए, इस बजट में मिडिल क्लास, महिलाओं और सीनियर सिटिज़न्स को लुभाने के लिए कई पॉपुलर और राहत देने वाली स्कीम्स का ऐलान किया गया है।

सूरत के लोगों पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स का बोझ नहीं: लगातार तीसरे साल राहत

सूरत के लोगों के लिए सबसे बड़ी ख़बर यह है कि इस साल भी टैक्स या रेट्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। महंगाई के दौर में सूरत के लोगों को फ़ाइनेंशियल राहत दे रही रूलिंग पार्टी ने साफ़ कर दिया है कि म्युनिसिपल टैक्स में कोई बदलाव नहीं होगा। सूरत के इतिहास का यह सबसे बड़ा बजट होने के बावजूद, टैक्स न बढ़ाना सत्ताधारी पार्टी की मज़बूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

विधवाओं के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में छूट का ऐलान

इस बजट में एक ऐतिहासिक फ़ैसला लिया गया है। विधवाओं के नाम पर प्रॉपर्टी को आम टैक्स से पूरी छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार से मदद पाने वाली विधवाओं को भी बड़ी राहत मिली है। अब विधवाएं अपना बेनिफिशियरी कार्ड दिखाकर प्रॉपर्टी टैक्स में छूट पा सकेंगी। इस कदम से शहर की लाखों महिलाओं को सीधा फ़ायदा होगा।

सीनियर सिटिज़न्स के लिए BRTS सफ़र अब पूरी तरह फ़्री

सूरत की ट्रांसपोर्ट सर्विस को आम लोगों के लिए और आसान बनाने के लिए, बजट में सीनियर सिटिज़न्स के लिए खास इंतज़ाम किए गए हैं। अब से सूरत के सीनियर सिटिज़न्स BRTS बसों में फ़्री सफ़र कर सकेंगे। इस सुविधा का फ़ायदा उठाने के लिए, सीनियर सिटिज़न्स को लोकल सिविक सेंटर से पास बनवाना होगा। सफ़र में यह राहत बुज़ुर्गों के लिए वरदान साबित होगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ेगा। "सूरती हाट बाज़ार" में

महिलाओं के लिए फ़्री दुकान की सुविधा

लोकल कारीगरों और महिला सेल्फ़-हेल्प ग्रुप सखी मंडलों को बढ़ावा देने के लिए "सूरती हाट बाज़ार" बनाने का ऐलान किया गया है। यह बाज़ार महिलाओं के बनाए सामान की बिक्री के लिए एक परमानेंट प्लैटफ़ॉर्म देगा। इसके साथ ही, माताओं और बहनों को सफ़ाई के लिए फ़्री दुकानें देने का भी प्लान है, जो आम परिवारों के लिए एक छोटी लेकिन ज़रूरी राहत मानी जा सकती है।

डेवलपमेंट के कामों के लिए 656 करोड़ की भारी बढ़ोतरी

बजट में सिर्फ़ टैक्स में राहत पर ही नहीं, बल्कि शहर के इंफ़्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर भी ज़ोर दिया गया है। रूलिंग पार्टी ने डेवलपमेंट के कामों के लिए कमिश्नर के बजट में 656 करोड़ की बढ़ोतरी की है। इस रकम का इस्तेमाल नए फ़्लाईओवर ब्रिज, सड़कों के रेनोवेशन और ड्रेनेज सिस्टम को मज़बूत करने के लिए किया जाएगा। सूरत को "स्मार्ट सिटी" के तौर पर मज़बूत बनाने के लिए यह एलोकेशन बहुत ज़रूरी है।

धार्मिक संस्थाओं और रेजिडेंशियल सोसाइटियों के लिए ग्रांट में बढ़ोतरी

सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पहली बार धार्मिक संस्थाओं के लिए 25 करोड़ रुपये की ग्रांट देने का फ़ैसला किया है। इस रकम का इस्तेमाल धार्मिक जगहों पर पानी, सड़क, पेवर ब्लॉक और सोलर पैनल जैसी सुविधाओं के लिए किया जा सकेगा। इसके साथ ही, शहर की करीब 1160 सोसाइटियों को दी जाने वाली सैनिटेशन ग्रांट में भारी बढ़ोतरी की गई है। रेजिडेंशियल सोसाइटियों के लिए ग्रांट की दर बढ़ाकर 1.5 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर कर दी गई है, ताकि सोसाइटियां खुद सैनिटेशन के मामले में आत्मनिर्भर बन सकें।

आधार कार्ड सेंटर और नेचर पार्क का मॉडर्नाइजेशन

लोगों की सुविधा के लिए अब सूरत के सभी 30 इलेक्शन वार्ड में नए आधार कार्ड सेंटर शुरू किए जाएंगे। अभी तक लोगों को ज़ोन ऑफिस तक जाना पड़ता था, जो अब वार्ड लेवल पर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, सूरत के आकर्षण सरथाना नेचर पार्क को मॉडर्नाइज करने की योजना है। पिछले 3 सालों में इस पार्क में 25 लाख लोग आ चुके हैं, इसलिए इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाने के लिए खास बजट दिया गया है।

2 लाख स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म और हाई-टेक लैब का तोहफ़ा

बजट में एजुकेशन कमिटी के तहत 362 स्कूलों के 1,99,186 स्टूडेंट्स को 15 करोड़ रुपये की लागत से स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म देने का प्लान है। इसके अलावा, पहले के 20 स्कूलों के बाद अब 20 और स्कूलों में 2 करोड़ रुपये की लागत से लैब बनाई जाएंगी, जिससे 15,000 स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। AR/VR (ऑगमेंटेड/वर्चुअल रियलिटी) के ज़रिए शिक्षा देने के लिए 1.50 करोड़ रुपये का एलोकेशन किया गया है। स्कूलों में कंप्यूटर, प्रिंटर और फोटोकॉपियर के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रोविज़न किया गया है।

महिलाएं और सोशल सिक्योरिटी: पिंक टॉयलेट और फ़्री सफ़र

चुनावी साल में महिला वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नगर निगम ने कई एडवर्टाइज़मेंट किए हैं। शहर के अलग-अलग इलाकों में 250 नए पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। रक्षा बंधन और इंटरनेशनल महिला दिवस पर महिलाएं सिटी बसों और BRTS में फ़्री सफ़र कर सकेंगी। महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे सेल्फ़-हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करने के लिए एग्ज़िबिशन और सेल के खास इंतज़ाम किए जाएंगे।

हेल्थ और बेसिक सुविधाएं: ब्लड बैंक और मॉडर्न लैब

स्मीयर हॉस्पिटल में स्टेट-ऑफ-द-आर्ट ब्लड सेंटर और एफेरेसिस यूनिट बनाने के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रोविजन। सेंट्रल लेबोरेटरी में मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक और एडवांस्ड पैथोलॉजी सुविधाओं के लिए 2.50 करोड़ रुपये। पुना-सिमाडा और सरथाना इलाकों में नए हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल बनाना। रिवरफ्रंट और मॉडर्न रोड नेटवर्क। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में बड़े प्लान हैं। रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट के साथ-साथ सिंगनपुर से कॉजवे तक के इलाके में मॉडर्न रास्ते और लैंडस्केपिंग भी है।