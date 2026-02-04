लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : वर्ल्ड कैंसर डे पर सूरत में जागरूकता और सेवा का संगम

निराली मेमोरियल रेडिएशन सेंटर व भारत कैंसर हॉस्पिटल की पहल: 100 HPV वैक्सीन फ्री, ब्लड डोनेशन और आर्ट थेरेपी का आयोजन

सूरत। सूरत के प्रतिष्ठित निराली मेमोरियल रेडिएशन सेंटर और भारत कैंसर हॉस्पिटल ने कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समाज को सेवा का संदेश देने के उद्देश्य से ‘वर्ल्ड कैंसर डे’ का आयोजन किया। इस अवसर पर पब्लिक अवेयरनेस सेमिनार, ब्लड डोनेशन कैंप और आर्ट थेरेपी जैसी गतिविधियों के ज़रिए कैंसर के डर को दूर कर जल्दी डायग्नोसिस और सावधानी का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन संस्था के चेयरमैन डॉ. महेंद्रसिंह चौहान और ट्रेज़रर कनुभाई शाह ने दीप प्रज्वलन कर किया। यह आयोजन संस्था के प्रेसिडेंट महेंद्रभाई कटारगामवाला के मार्गदर्शन में तथा मेडिकल डायरेक्टर डॉ. नीलेश महाले की देखरेख में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

महिलाओं में पाए जाने वाले सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए अस्पताल की ओर से एक महत्वपूर्ण पहल की गई। ज़रूरतमंद महिलाओं को HPV वैक्सीन की 100 डोज़ निःशुल्क प्रदान की गईं। इस अवसर पर डॉ. महेंद्रसिंह चौहान ने कहा कि HPV वैक्सीन के ज़रिए छोटी बच्चियों, किशोरियों और महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित किया जा सकता है, जिससे इस बीमारी को जड़ से रोका जा सके।

कैंसर अवेयरनेस सेमिनार में 250 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया, जहां कैंसर के लक्षण, समय पर पहचान और आधुनिक इलाज के तरीकों पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। स्टूडेंट्स द्वारा तैयार की गई कैंसर अवेयरनेस एग्ज़िबिशन भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही।

कैंसर मरीज़ों के इलाज में रक्त की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में कुल 35 यूनिट रक्तदान किया गया। इसके साथ ही, कैंसर से जंग जीत चुके 10 बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कर उनका हौसला बढ़ाया गया।

मानसिक शांति और पॉज़िटिव एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से करीब 25 प्रतिभागियों के लिए विशेष आर्ट थेरेपी सेशन भी आयोजित किया गया।

इस मौके पर डॉ. महेंद्रसिंह चौहान ने कहा कि कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है, बल्कि समय पर पहचान और सही इलाज से इसे हराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि साल 2047 तक एक स्वस्थ और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए कैंसर के प्रति जागरूकता और जीवनशैली में बदलाव बेहद ज़रूरी है।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत कैंसर हॉस्पिटल, साउथ गुजरात में अत्याधुनिक कैंसर ट्रीटमेंट उपलब्ध करा रहा है, जिससे अब मरीज़ों को इलाज के लिए अहमदाबाद या मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सूरत में ही सस्ता व गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल रहा है।

