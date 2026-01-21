लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत में पहली बार रामलला अयोध्या मंदिर स्थापना दिवस पर ऐतिहासिक आयोजन

1008 विद्यार्थियों ने बनाई ‘जय श्री राम–अयोध्या राम मंदिर’ की ह्यूमन चेन, 108 हवन कुंड में गूंजे एक लाख राम मंत्र

On
सूरत में पहली बार रामलला अयोध्या मंदिर स्थापना दिवस पर ऐतिहासिक आयोजन

सूरत शहर में पहली बार रामलला अयोध्या मंदिर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भव्य एवं ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन किया गया। अयोध्या राम मंदिर स्थापना दिवस से एक दिन पूर्व, सी.बी. पटेल स्पोर्ट्स कैंपस द्वारा संचालित नंदूबा इंग्लिश एकेडमी के 1008 विद्यार्थियों ने ‘जय श्री राम’ और ‘अयोध्या राम मंदिर’ की भव्य ह्यूमन चेन बनाकर उत्सव मनाया।

इस अवसर पर विद्यालय परिसर में 108 हवन कुंड स्थापित किए गए, जहां 1008 विद्यार्थियों ने विद्यालय के प्रेसिडेंट पंकजभाई गिजुभाई पटेल, प्रिंसिपल डॉ. मोनिका शर्मा एवं शिक्षकों के साथ मिलकर एक लाख राम मंत्रों की आहुति दी। पूरे परिसर में राम नाम की गूंज से वातावरण भक्तिमय बन गया। 

D21012026-04

कार्यक्रम में हवन कुंड में आहुति देने के लिए सूरत शहर के मेयर दक्षेश मावानी एवं छोटूभाई पाटिल विशेष रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों ने विद्यार्थियों की सहभागिता और आयोजन की भव्यता की सराहना की।

नंदूबा इंग्लिश एकेडमी की प्रिंसिपल डॉ. मोनिका शर्मा ने बताया कि संस्था के प्रेसिडेंट पंकजभाई गिजुभाई पटेल के मार्गदर्शन में विद्यालय परिसर में 22 जनवरी को रामलला के अयोध्या मंदिर स्थापना दिवस से एक दिन पूर्व 2000 से अधिक विद्यार्थियों की सहभागिता के साथ यह विशेष आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि यह दिन विद्यार्थियों के लिए ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है। यदि भविष्य को उज्ज्वल बनाना है तो वर्तमान पीढ़ी को भगवान राम के आदर्शों और संस्कारों को अपनाना होगा, इसी उद्देश्य से विद्यालय में ऐसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम का समापन श्रद्धा, उत्साह और भक्तिमय वातावरण के बीच हुआ, जिसने सभी उपस्थित जनों को भावविभोर कर दिया।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : भागवत कथा के श्रवण मात्र से धुल जाते मनुष्य के जन्म-जन्मांतर के पाप : बाल संत भोलेबाबाजी

सूरत : भागवत कथा के श्रवण मात्र से धुल जाते मनुष्य के जन्म-जन्मांतर के पाप : बाल संत भोलेबाबाजी

सूरत : अडाजन रिवरफ्रंट पर अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव-2026, 21 देशों के पतंगबाजों ने सजाया सूरत का आसमान

सूरत : अडाजन रिवरफ्रंट पर अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव-2026, 21 देशों के पतंगबाजों ने सजाया सूरत का आसमान

सूरत लिटरेचर फेस्टिवल 2026: महानगरों से परे राष्ट्रीय विचारों का मंच

सूरत लिटरेचर फेस्टिवल 2026: महानगरों से परे राष्ट्रीय विचारों का मंच

सूरत : श्री केसरी नंदन सुंदरकाण्ड मंडल का तृतीय वार्षिकोत्सव आज

सूरत : श्री केसरी नंदन सुंदरकाण्ड मंडल का तृतीय वार्षिकोत्सव आज