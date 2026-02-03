सूरत : व्यापारिक जगत में दिवाली जैसा जश्न, US टैरिफ में कटौती और यूरोप FTA का व्यापारियों ने मिठाइयां बांटकर किया स्वागत

सूरत। सूरत के कपड़ा व्यापारिक संगठनों में आज भारी उत्साह और जश्न का माहौल देखा गया। फेडरेशन ऑफ सूरत ट्रेड एन्ड टेक्सटाइल एसोसिएशन (FOSTTA) द्वारा मिलेनियम मार्केट के प्रांगण में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ व्यापारियों ने भारत की हालिया 'आर्थिक जीत की तिकड़ी' की खुशी में जमकर मिठाइयां बांटीं।

फोस्टा अध्यक्ष कैलास हाकिम ने जानकारी देते हुए कहा कि व्यापारियों के इस जश्न के पीछे केंद्र सरकार और वैश्विक स्तर पर लिए गए तीन बड़े निर्णय हैं, जिन्हें देश की अर्थव्यवस्था के लिए गेम-चेंजर माना जा रहा है।

यूरोप के साथ ऐतिहासिक FTA: यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement) होने से भारतीय टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर को यूरोपीय बाजारों में सीधी और आसान पहुंच मिलेगी।

अमेरिका द्वारा टैरिफ में भारी कटौती: अमेरिका द्वारा प्रस्तावित टैरिफ को 50% से घटाकर 18% तक सीमित करने का फैसला भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए संजीवनी साबित होगा।

विकासोन्मुखी केंद्रीय बजट 2026-27: हाल ही में पेश किए गए बजट में MSME और उद्योग जगत के लिए लिए गए दूरदर्शी निर्णयों ने व्यापारियों के आत्मविश्वास को दोगुना कर दिया है।

फोस्टा के पदाधिकारियों ने बताया कि यूरोप के साथ हुए FTA के कारण टेक्सटाइल क्षेत्र में लगने वाला 9 से 12 प्रतिशत आयात शुल्क अब समाप्त हो जाएगा। इससे भारतीय उत्पाद यूरोपीय देशों में अन्य देशों के मुकाबले सस्ते और प्रतिस्पर्धी बनेंगे, जिससे निर्यात (Export) को अभूतपूर्व गति मिलेगी। विशेष रूप से सूरत के गारमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए यह दीर्घकालिक लाभ का सौदा है।

कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। व्यापारियों का कहना था कि पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच और व्यापार-हितैषी नीतियों के कारण ही आज भारत वैश्विक स्तर पर एक मजबूत आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है। उनके नेतृत्व में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो नई दिशा मिली है, उससे लाखों लोगों के लिए रोजगार और समृद्धि के द्वार खुलेंगे।

समारोह के अंत में व्यापारियों ने एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया और विश्वास जताया कि आने वाला समय भारतीय व्यापार के लिए 'स्वर्ण युग' साबित होगा।