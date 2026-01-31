लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : वराछा को-ऑपरेटिव बैंक को ‘ICONIC लीडर अवार्ड 2026’ में दो प्रतिष्ठित सम्मान

‘बेस्ट बैंक ऑफ द ईयर’ और ‘बेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ’ अवॉर्ड से बढ़ी बैंक की साख

गुजरात के प्रमुख को-ऑपरेटिव बैंकों में शुमार और मल्टी-स्टेट स्टेटस के साथ कार्यरत वराछा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत को “ICONIC लीडर अवार्ड 2026” सेरेमनी में दो बड़े और प्रतिष्ठित अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। बैंक को उसकी उत्कृष्ट बैंकिंग परफॉर्मेंस, मजबूत वित्तीय स्थिरता और सतत विकास के लिए “बेस्ट बैंक ऑफ द ईयर” तथा “बेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ” अवॉर्ड प्रदान किए गए।

यह भव्य अवॉर्ड सेरेमनी “को-ऑपरेटिव बैंक के टॉप 100 CXO समिट” द्वारा आयोजित की गई, जो खोपोली–पाली रोड, खालपुर, महाराष्ट्र में संपन्न हुई। कार्यक्रम में देशभर के को-ऑपरेटिव बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैंक की ओर से ये दोनों अवॉर्ड जनरल मैनेजर विट्ठलभाई धानाणी और एजीएम दिलीपभाई भुवा ने ग्रहण किए। अवॉर्ड प्रदान करते समय बैंक की निरंतर प्रगति, वित्तीय अनुशासन, टेक्नोलॉजी आधारित सेवाएं और कस्टमर-सेंट्रिक अप्रोच की विशेष रूप से सराहना की गई।

इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बैंक के चेयरमैन भवानभाई नवपरा ने कहा कि यह सम्मान वराछा को-ऑपरेटिव बैंक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट की कुशल, पारदर्शी और दूरदर्शी लीडरशिप में बैंक लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बैंक के सदस्यों और खाताधारकों का अटूट विश्वास ही इस सफलता की सबसे बड़ी ताकत है। अंत में, बैंक प्रबंधन ने सभी सदस्यों, कर्मचारियों और खाताधारकों को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए भविष्य में और बेहतर सेवाएं तथा मजबूत विकास के लिए प्रतिबद्धता दोहराई।

