वरुण धवन की एक्टिंग की कायल हुई खुशबू पाटनी, ‘बॉर्डर-2’ को देखकर आई पुराने दिनों की याद

मुंबई, 28 जनवरी (वेब वार्ता)। सनी देओल और मल्टीस्टार फिल्म ‘बॉर्डर-2’ रिलीज के साथ ही सिनेमाघरों में शानदार कलेक्शन कर रही है। फिल्म ने रिलीज के बाद से अब तक वैश्विक स्तर पर लगभग 250 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है और कहा जा रहा है कि फिल्म के लिए ये हफ्ता भी लाजवाब रहने वाला है। इसी बीच सेना में मेजर पद पर रही खुशबू पाटनी ने फिल्म देख ली है और फिल्म देखने के लिए उन्हें अपने पुराने दिन याद आ गए।
महिला सुरक्षा पर खुलकर बात रखने वाली खुशबू पाटनी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर वरुण धवन की एक्टिंग स्किल्स की तारीफ की है और अपने पुराने आर्मी के दिनों को भी याद किया है। उन्होंने

वरुण की मेजर होशियार सिंह दहिया लुक के साथ फोटो पोस्ट की और लिखा, “बॉर्डर-2 अभी देखी, वरुण धवन का काम लाजवाब है, उनके द्वारा निभाई गई होशियार सिंह दहिया की यादगार परफॉर्मेंस को हमेशा याद रखा जाएगा। मेरी कुछ पुरानी यादें ताजा हो चुकी हैं, खासकर ट्रेनिंग के दिनों की। हम भाई और बहन की तरह जीते हैं, भाई और बहन की तरह मरते हैं। नाम, नमक और निशान को कभी नहीं भूलते। जय हिंद, जय भवानी।”
इससे पहले खुशबू ने गणतंत्र दिवस के मौके पर अपनी फौजी की वर्दी के साथ फोटोज पोस्ट की, जिसमें वे अपने पुराने मेजर अवतार में दिखीं। हाथ में वॉकी-टॉकी और आंखों पर काला चश्मा लगाए खुशबू का लुक शानदार लगा।
बता दें कि फिल्म ‘बॉर्डर-2’ के लिए भी पहला हफ्ता शानदार रहा है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत करते हुए लगभग 32 करोड़ रुपए कमाए, जिसके बाद शनिवार को फिल्म ने अनुमानित 36.5 करोड़ रुपए, रविवार को 54 करोड़ रुपए और सोमवार को 59 करोड़ रुपए की कमाई की। बीते मंगलवार को फिल्म ने 19.50 करोड़ रुपए कमाए। कुल मिलाकर भारत में फिल्म का कलेक्शन लगभग 200 करोड़ रुपए का हो गया है।
फिल्म की वैश्विक कमाई की बात करें तो फिल्म अब तक 270.7 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने में कामयाब रही है। 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रानी मुखर्जी की फिल्म ‘मर्दानी-3’ रिलीज होने वाली है। अगले हफ्ते फिल्म के कलेक्शन पर असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि सुपरकॉप सीरीज की मर्दानी हर बार अच्छा कलेक्शन करने में कामयाब रही है।

