लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
मनोरंजन

बॉर्डर 2 ने तीन दिनों में 121 करोड़ की कमाई की

On
बॉर्डर 2 ने तीन दिनों में 121 करोड़ की कमाई की

मुंबई, 26 जनवरी (वेब वार्ता)। बॉलीवुड के सुपर स्टार सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 ने भारतीय बाजार में तीन दिनों में 121 करोड़ रूपये से अधिक की कमाई कर ली है।

फिल्म ‘बॉर्डर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। फिल्म बॉर्डर 2 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

इस फिल्म में सनी देओल लीड रोल में हैं। इनके अलावा इस फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ,अहान शेट्टी,मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह जैसे सितारे भी हैं। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है।

सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म;बॉर्डर 2 ने पहले दिन भारतीय बाजार में 30 करोड़ की कमाई की। दूसरे दिन बॉर्डर 2 ने 36.5 करोड़ की कमाई की। सैकनिल्क की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार फिल्म बॉर्डर 2 ने तीसरे दिन भारत में 54.5
करोड़ रुपए की कमाई कर ली है ।

इसके साथ ही देश में बॉर्डर 2 की कमाई का आंकड़ा 121 करोड़ रुपए हो गया है।अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित बॉर्डर 2 को जेपी दत्ता और निधि दत्ता ने टी-सीरीज के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Bollywood Entertainment

Related Posts

एकता कपूर की वेब सीरिज से हिंदी स्क्रीन पर कमबैक कर रहे अभिनेता विनय आनंद

एकता कपूर की वेब सीरिज से हिंदी स्क्रीन पर कमबैक कर रहे अभिनेता विनय आनंद

जो बातें आज सीखनी पड रही, काश पहले सीख लिया होता: अमिताभ

जो बातें आज सीखनी पड रही, काश पहले सीख लिया होता: अमिताभ

फराह खान ने शाहरुख के साथ फिर फिल्म करने की जताई इच्छा

फराह खान ने शाहरुख के साथ फिर फिल्म करने की जताई इच्छा

‘आज ‘बॉर्डर 2′ का दिन, न कोई चिंता, न कोई तनाव’, मस्ती के मूड में नजर आएं सनी देओल

‘आज ‘बॉर्डर 2′ का दिन, न कोई चिंता, न कोई तनाव’, मस्ती के मूड में नजर आएं सनी देओल