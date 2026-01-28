लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
कारोबार

बजट 2026 से पहले एग्री और डिफेंस शेयरों में हलचल

जनवरी महीने में अब तक इन सेक्टरों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा

On
बजट 2026 से पहले एग्री और डिफेंस शेयरों में हलचल

नई दिल्ली, 28 जनवरी (वेब वार्ता)। बजट 2026 नजदीक आते ही शेयर बाजार में एग्रीकल्चर और डिफेंस सेक्टर सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। उम्मीद की जा रही है कि सरकार बजट में इन दोनों क्षेत्रों को खास प्रोत्साहन दे सकती है। इसी कारण निवेशकों की नजरें पहले से ही इन शेयरों पर टिकी हुई हैं।

हालांकि, जनवरी महीने में अब तक इन सेक्टरों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और इनमें जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली है। कृषि क्षेत्र से जुड़े शेयरों ने निवेशकों को सबसे ज्यादा चौंकाया है।

भारत रसायन, इंडोगल्फ क्रॉपसाइंसेज, एस्टेक लाइफसाइंसेज, पंजाब केमिकल्स, हेरानबा और इंसेक्टिसाइड्स इंडिया जैसे शेयर जनवरी में 15 से 30 प्रतिशत तक टूट चुके हैं। इस गिरावट की एक बड़ी वजह वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव मानी जा रही है। डिफेंस सेक्टर भी इस गिरावट से अछूता नहीं रहा।

डेटा पैटर्न्स, आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी, अवांटेल, एक्सिसकैड्स टेक्नोलॉजीज और पारस डिफेंस जैसे शेयर 9 से 17 प्रतिशत तक फिसल चुके हैं। इस दौरान पूरे बाजार में कमजोरी रही और निफ्टी करीब 4 प्रतिशत जबकि निफ्टी 500 लगभग 5 प्रतिशत टूट गया।

बाजार के जानकारों का मानना है कि डिफेंस सेक्टर अगले 1–2 साल में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन एग्री शेयरों में फिलहाल सतर्कता जरूरी है। उनके अनुसार अमेरिका-ईरान तनाव और भारत के ईरान को होने वाले एग्री एक्सपोर्ट पर सख्त नीतियों का असर पड़ सकता है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Business Stock Market

Related Posts

भारत-ईयू एफटीए पर 27 जनवरी को बड़ा ऐलान संभव

भारत-ईयू एफटीए पर 27 जनवरी को बड़ा ऐलान संभव

स्नीकर्स से लेकर साड़ी तक: कैसे वॉशमार्ट बदल रहा है कपड़ों की देखभाल का तरीका

स्नीकर्स से लेकर साड़ी तक: कैसे वॉशमार्ट बदल रहा है कपड़ों की देखभाल का तरीका

सूरत : युको बैंक का मजबूत प्रदर्शन: Q3 में शुद्ध लाभ ₹739 करोड़, एनपीए में उल्लेखनीय कमी

सूरत : युको बैंक का मजबूत प्रदर्शन: Q3 में शुद्ध लाभ ₹739 करोड़, एनपीए में उल्लेखनीय कमी

भारत SaaS का उदय: टियर-2 और टियर-3 भारत के लिए डिजिटल टूल का निर्माण

भारत SaaS का उदय: टियर-2 और टियर-3 भारत के लिए डिजिटल टूल का निर्माण