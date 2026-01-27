सूरत : न्यू सिविल हॉस्पिटल सूरत ने रचा इतिहास, एक साल में 90 अंगदान कराए

सूरत। सूरत के न्यू सिविल हॉस्पिटल ने अंगदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए पूरे राज्य के लिए एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया है। हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट और उनकी विशेषज्ञ टीम ने बीते एक वर्ष में कुल 90 सफल अंगदान कराकर अनेक जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन दिया है।

इस अभूतपूर्व सेवा को सम्मान देते हुए 26 जनवरी को मांडवी में आयोजित जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में न्यू सिविल हॉस्पिटल की टीम को प्रशंसा पत्र देकर विशेष रूप से सम्मानित किया गया।

न्यू सिविल हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. धारित्री परमार के नेतृत्व एवं आर.एम.ओ. डॉ. केतन नायक के कुशल मार्गदर्शन में इस उपलब्धि को संभव बनाया गया।

इस कार्य में नर्सिंग काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट इकबाल कड़ीवाला, प्लास्टिक सर्जन डॉ. नीलेश काछड़िया, न्यूरो सर्जन डॉ. हरेश पारेख, एनेस्थेटिस्ट डॉ. नीता कविश्वर सहित अन्य डॉक्टरों और काउंसलिंग टीम ने अहम भूमिका निभाई। टीम ने अंगदान के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने और परिजनों की काउंसलिंग कर सहमति प्राप्त करने में सराहनीय कार्य किया।

इस अवसर पर आर.एम.ओ. डॉ. केतन नायक ने कहा कि टीमवर्क के बल पर मिली यह पहचान न्यू सिविल हॉस्पिटल के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने बताया कि अब तक हॉस्पिटल के माध्यम से 90 लोग अपने अंग दान कर चुके हैं, जिससे कई मरीजों को नया जीवन मिला है।

वहीं, नर्सिंग काउंसिल के उपाध्यक्ष इकबाल कड़ीवाला ने कहा कि अंगदान की इस सफलता के पीछे डॉक्टरों और हॉस्पिटल टीम के साथ-साथ अंगदान करने वाले परिवारों की उदारता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अपनों को खोने के असहनीय दुख के बीच भी जब परिवार काउंसलिंग टीम की बात समझकर अंगदान के लिए सहमति देते हैं, तभी यह मानवीय सेवा संभव हो पाती है। उन्हीं परिवारों की संवेदनशीलता के कारण आज कई घरों में फिर से खुशियां लौटी हैं।

गौरतलब है कि वर्ष 2024 में न्यू सिविल हॉस्पिटल सूरत ने ब्रेन डेड मरीजों के बाद सबसे अधिक सफल अंगदान कराए थे। इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2025 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा द्वारा न्यू सिविल हॉस्पिटल सूरत को राष्ट्रीय स्तर पर ‘बेस्ट नॉन-ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर’ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था।