नई दिल्ली, 23 जनवरी (वेब वार्ता)। देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी तीन लोकप्रिय एसयूवी महिंद्रा थार, थार रॉक्स और एक्सयूवी 3एक्सओ की कीमतों में इजाफा कर दिया है।

महिंद्रा ने नई एक्स-शोरूम कीमतें लागू कर दी हैं, जिसका असर सभी सेगमेंट के खरीदारों पर साफ नजर आ रहा है। बढ़ी हुई कीमतें एंट्री लेवल से लेकर टॉप वैरिएंट तक लागू की गई हैं।

ऑफ-रोडिंग के शौकीनों की पसंद महिंद्रा थार अब पहले के मुकाबले ज्यादा कीमत पर उपलब्ध होगी। कंपनी ने इसके बेस वैरिएंट को छोड़कर लगभग सभी वैरिएंट्स की कीमतों में करीब 20 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की है।

हालांकि थार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये पर बरकरार रखी गई है, लेकिन इसका टॉप वैरिएंट अब 17.19 लाख रुपये तक पहुंच गया है। अलग-अलग इंजन और ट्रांसमिशन विकल्पों में यह बढ़ोतरी लगभग 1 से 1.6 प्रतिशत के बीच दर्ज की गई है।

महिंद्रा की ज्यादा प्रीमियम एसयूवी थार रॉक्स भी इस बार महंगाई से अछूती नहीं रही। जनवरी 2026 में इसके अलग-अलग वैरिएंट्स की कीमतों में करीब 21 हजार रुपये तक का इजाफा किया गया है। नई कीमतों के बाद थार रॉक्स की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12.39 लाख रुपये हो गई है, जबकि टॉप वैरिएंट की कीमत बढ़कर 22.25 लाख रुपये तक पहुंच गई है।

इसके अलावा महिंद्रा की कॉम्पैक्ट एसयूवी एक्सयूवी 3एक्सओ की कीमतों में भी करीब 17 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। नई दरों के अनुसार इसकी शुरुआती कीमत 7.37 लाख रुपये और टॉप वैरिएंट की कीमत 14.55 लाख रुपये हो गई है।