सूरत : श्री श्रीयादे माँ जयंती पर राजस्थान प्रजापति समाज ने किया विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन

सूरत : राजस्थान प्रजापति समाज, सूरत द्वारा भक्त शिरोमणि, प्रकृति रक्षक और प्रजापति कुम्हार समाज की आराध्य देवी श्री श्रीयादे माँ की जयंती के अवसर पर मंगलवार को भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम राजस्थान प्रजापति समाज वाड़ी, ओवियन गांव, अंतरोली रोड, कडोदरा में विविध धार्मिक, सामाजिक और सेवा गतिविधियों के साथ संपन्न हुआ।

समाज के अध्यक्ष श्री मनोजभाई घोड़ला ने जानकारी देते हुए बताया कि जयंती महोत्सव के तहत श्री श्रीयादे माँ की महाआरती, विनायक पूजन और महाप्रसादी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज द्वारा विशाल रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें समाज के युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

रक्तदान शिविर के संयोजक श्री विनोद प्रजापति ने बताया कि शिविर में कुल 221 रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। युवाओं की सक्रिय भागीदारी ने समाज की सेवा भावना को सशक्त रूप से प्रदर्शित किया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री सुगनाराम धानरीया, अति विशिष्ट अतिथि भाजपा के पूर्व प्रमुख श्री निर्जनभाई झांझमेरा, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्लम इम्प्रूवमेंट चेयरमैन श्री विजय चोमाल, पार्षद श्री दिनेश राजपुरोहित, राजस्थान युवा संघ के अध्यक्ष श्री विक्रम सिंह शेखावत सहित कई समाजसेवी और उद्योगपति उपस्थित रहे।

इसके अलावा समाजसेवी श्री नंदलालभाई पांडव, मनोजभाई प्रजापति, गुलजारिलाल भाटीवाला, भगवानराम लिंबा, ओमप्रकाश प्रजापति, मांगीलाल प्रजापति, कैलाश प्रजापति, पूर्व अध्यक्ष रामनिवास प्रजापति, पूर्व अध्यक्ष अमराराम मालविया, लक्ष्मीनारायण उज्ज्वल, रामचंद्र प्रजापति, नोरत प्रजापति, रामदेव प्रजापति, नाथूजी प्रजापति, गोविंद प्रजापति, रामलाल प्रजापति सहित समाज के अनेक वरिष्ठजन मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रकाश प्रजापति ने किया।

इस अवसर पर स्वागत समारोह में अतिथियों एवं समाज के प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत समाज के बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। आयोजन में हजारों की संख्या में महिला-पुरुषों ने भाग लेकर इसे सफल बनाया।