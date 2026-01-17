सूरत : विप्र सेना कार्यालय सूरत में अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत बलराम दास जी महाराज का भव्य स्वागत

सूरत। अयोध्या स्थित श्री हनुमानगढ़ी के महंत श्री बलराम दास जी महाराज के सूरत आगमन पर विप्र सेना कार्यालय, सूरत में उनका भव्य और धूमधाम से स्वागत किया गया। इस अवसर पर महंत श्री ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को आशीर्वचन प्रदान किए और समस्त विप्र सेना परिवार को अयोध्या पधारने का स्नेहपूर्ण निमंत्रण भी दिया।

कार्यक्रम में विप्र सेना सूरत अध्यक्ष कृष्णमुरारी शर्मा ने संगठन द्वारा किए जा रहे सामाजिक, धार्मिक और सेवा कार्यों की जानकारी महंत श्री को दी। उन्होंने विप्र समाज को एकजुट कर समाजहित में किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला।

इस अवसर पर विशेष रूप से गुजरात प्रदेश अध्यक्ष लालचंद सारस्वत, प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा, सूरत जिला प्रभारी गौरीशंकर ओझा, सूरत युवा अध्यक्ष जय शर्मा, विप्र सेना प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्रीराम सारस्वत, कन्हैया लाल पालीवाल, मुकेश खंडेलवाल, कन्हैया लाल उपाध्याय, जीतू उपाध्याय, चैनसुख खंडेलवाल, राहुल ओझा, प्रीतेश वैष्णव सहित बड़ी संख्या में विप्र सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पूरा कार्यक्रम भक्तिमय और उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जहां महंत श्री के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और प्रेरणा देखने को मिली।