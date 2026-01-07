सूरत : इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग सीज़न 3 का आगाज शुक्रवार से

क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (ISPL) सीज़न 3 का आगाज़ शुक्रवार से सूरत में होने जा रहा है। गुजरात के प्रमुख शहरों में शामिल सूरत, जहां खेलों के प्रति गहरा जुनून देखने को मिलता है, अब भारत के प्रीमियर T10 टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के तीसरे सीज़न की मेज़बानी करेगा। तेज़-तर्रार मुकाबलों, उभरते खिलाड़ियों और रोमांचक माहौल के लिए मशहूर ISPL, सूरत के क्रिकेट फैंस को एक महीने तक चलने वाले क्रिकेट महोत्सव का अनुभव देगा।

लीग के सूरत आगमन को लेकर बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें ISPL लीग कमिश्नर और कोर कमेटी सदस्य सूरज समत, सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव डॉ. नैमेश के. देसाई और ISPL के प्रेसिडेंट (ऑपरेशंस) दीपक चौहान मौजूद रहे। उन्होंने टूर्नामेंट से जुड़ी अहम जानकारियां साझा कीं और ISPL सीज़न 3 के होस्ट शहर के रूप में सूरत की भूमिका को रेखांकित किया।

ISPL सीज़न 3 का आयोजन 9 जनवरी से 6 फरवरी तक लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में किया जाएगा, जहां कुल 44 रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे। इस सीज़न में कुल आठ टीमें भाग लेंगी, जिनमें डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई, टाइगर्स ऑफ कोलकाता, श्रीनगर के वीर, चेन्नई सिंगम्स, बेंगलुरु स्ट्राइकर्स, फाल्कन राइजर्स हैदराबाद, दिल्ली सुपर हीरोज़ और अहमदाबाद लायंस शामिल हैं। खास बात यह है कि इन टीमों की को-ओनरशिप देश की कई जानी-मानी फिल्मी हस्तियों के पास है, जिससे लीग की लोकप्रियता और बढ़ गई है।

इस सीज़न में अभिषेक दलहोर, सैफ अली, विजय पावले, जगन्नाथ सरकार और अंकुर सिंह जैसे कई प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी भी नज़र आएंगे, जो अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को रोमांचित करने के लिए तैयार हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीग कमिश्नर सूरज समत ने कहा कि सूरत का स्पोर्टिंग कल्चर और यहां के जोशीले फैंस ISPL सीज़न 3 के लिए इसे एक स्वाभाविक पसंद बनाते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि पिछले सीज़न की तरह इस बार भी लीग से नए और उच्च गुणवत्ता वाले खिलाड़ी सामने आएंगे।

सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव डॉ. नैमेश के. देसाई ने कहा कि लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में ISPL सीज़न 3 की मेज़बानी करना सूरत के लिए गर्व की बात है। यह लीग न केवल दर्शकों को एक अनोखा क्रिकेट अनुभव देगी, बल्कि उभरते खिलाड़ियों के लिए भी एक बड़ा मंच साबित होगी।

ISPL के प्रेसिडेंट (ऑपरेशंस) दीपक चौहान ने बताया कि सूरत में फैंस को बेहतरीन और किफायती अनुभव देने पर खास ध्यान दिया गया है। टिकटों की शुरुआती कीमत सिर्फ रु.99 रखी गई है, ताकि हर वर्ग का दर्शक इस रोमांच का हिस्सा बन सके। टिकट BookMyShow पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जबकि ऑफलाइन टिकट स्टेडियम के गेट नंबर 1 पर रोज़ दोपहर 12 बजे से मिलेंगे। टिकट ‘डे पास’ के रूप में होंगे, जिससे दर्शक एक दिन में होने वाले सभी मैच देख सकेंगे।

ISPL की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इसकी कोर कमेटी में सचिन तेंदुलकर, आशीष शेलार, मीनल अमोल काले और सूरज समत जैसे नाम शामिल हैं, जो लीग को मज़बूत नेतृत्व और स्पष्ट विज़न प्रदान कर रहे हैं।

सीज़न 3 का उद्घाटन मुकाबला माज़ी मुंबई और श्रीनगर के वीर के बीच खेला जाएगा। मैच से पहले शाम 5:30 बजे एक भव्य ओपनिंग सेरेमनी आयोजित होगी, जो पूरे सीज़न का माहौल बनाएगी।

ISPL ने इस बार 6 करोड़ रुपये के प्राइज़ फंड की घोषणा की है। विजेता टीम को 2 करोड़ रुपये, जबकि उपविजेता टीम को 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। वहीं, ‘मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर’ (MVP) को एक बिल्कुल नई पोर्श 911 कार से सम्मानित किया जाएगा। तेज़ क्रिकेट, किफायती टिकट और लाइव मैच-डे अनुभव के साथ ISPL सीज़न 3 सूरत के क्रिकेट प्रेमियों के लिए यादगार पल लेकर आने के लिए पूरी तरह तैयार है।