सूरत :ऑयली और एक्ने वाली स्किन के लिए डॉ. सखिया की एंटी-एक्ने किट लॉन्च हुई

सूरत। डॉ. सखिया की एंटी-एक्ने और पिंपल केयर किट का ऑफिशियल लॉन्च, जिसे खास तौर पर इंडियन ऑयली और एक्ने वाली स्किन के लिए साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है, सखिया स्किन क्लिनिक, लाल दरवाजा, सूरत में हुआ।

यह किट डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा डिज़ाइन किया गया 4-स्टेप स्किनकेयर रूटीन है, जो अब घर पर आसान और सुरक्षित तरीके से क्लिनिक लेवल के एक्ने ट्रीटमेंट को अपनाने का मौका देता है।

इस मौके पर, सखिया स्किन क्लिनिक के फाउंडर और जाने-माने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. जगदीश सखिया ने कहा, "आज के समय में टीनएजर्स, पुवाओं और वर्किंग प्रोफेशनल्स में एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम काफी बढ़ रही है।

मार्केट में मिलने वाले गलत या अनसाइंटिफिक प्रोडक्ट्स स्किन को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए, हमारे 27 साल के क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पर, एक किट डेवलप की गई है जो खास तौर पर इंडियन स्किन के लिए सेफ, इफेक्टिव और साइंटिफिकली पूवन है।

डॉ. सखिया की एंटी-एक्ने और पिंपल केयर किट में चार जरूरी स्टेप्स शामिल हैं।

फेस वॉश एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करता है और पोर्स को गहराई से साफ करता है।

A.M. क्रीम एक्टिव एक्ने को कम करने और नए ब्रेकआउट को रोकने में मदद करती है।

माइल्ड और नॉन-कॉमेडोजेनिक सनस्क्रीन एक्ने के निशान और पिगमेंटेशन से बचाता है।

नाइट क्रीम एक्ने पर जड़ से काम करती है और धीरे-धीरे निशानों को हल्का करती है।

किट में डर्मेटोलॉजिस्ट के भरोसेमंद इंग्रेडिएंट्स जैसे सैलिसिलिक एसिड, नियासिनमाइड, एजेलिक एसिड, जिंक PCA और हाइलूरोनिक एसिड हैं, जो लंबे समय तक हेल्थ स्किनऔर साफ़ स्किन पाने में मदद करते हैं। ।

डॉ. सखिया ने आगे कहा कि आज के समय में मुंहासों के लिए अलग-अलग ब्रांड के फेस वॉश, सीरम, क्रीम, सनस्क्रीन और नाइट ट्रीटमेंट खरीदने पड़ते हैं, जिससे रूटीन कन्फ्यूजिंग और महंगा हो जाता है। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पर, डर्मेटोलॉजिस्ट के बनाए रूटीन के साथ सभी ज़रूरी स्टेप्स को एक ही बॉक्स में पेश किया गया है।

यह लॉन्च डर्मेटोलॉजिस्ट लेवल के मुंहासों के ट्रीटमेंट को ज्यादा आसान, असरदार और सस्ता बनाने की दिशा में एक ज़रूरी कदम साबित होगा, साथ ही स्किनकेयर के बारे में अवेयरनेस भी फैलाएगा।