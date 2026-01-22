सूरत : बसंत पंचमी पर श्री श्याम मंदिर सूरतधाम का नवम पाटोत्सव 23 को 

सूरत स्थित श्री श्याम मंदिर, सूरतधाम का नवम पाटोत्सव बसंत पंचमी के पावन अवसर पर शुक्रवार 23 जनवरी 2026 को श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया जाएगा। श्री श्याम सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष कैलाश हाकिम ने बताया कि पाटोत्सव के अवसर पर बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार पीले फूलों से किया जाएगा। इस शुभ अवसर पर पूरे मंदिर परिसर को रंग-बिरंगी रोशनी से आकर्षक रूप से सजाया गया है।

पाटोत्सव के कार्यक्रम के तहत शुक्रवार सुबह साढ़े सात बजे से पाटोत्सव पूजा-विधान का आयोजन किया जाएगा, जबकि शाम को सुंदरकांड पाठ संपन्न होगा। इस अवसर पर ट्रस्ट की ओर से सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद एवं बधाई वितरित की जाएगी।

ट्रस्ट के सचिव राजेश दोदराजका ने जानकारी देते हुए बताया कि पाटोत्सव से पूर्व गुरुवार को रथ निशान यात्रा का आयोजन वेसू स्थित राजहंस रॉयल्टन सोसायटी से किया गया। सुबह आठ बजे अखंड ज्योत प्रज्वलन एवं निशान पूजन के बाद यात्रा रवाना हुई। यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए श्याम मंदिर पहुंचे, जहां भक्तों ने विधिवत निशान अर्पण किए।

इसके बाद दोपहर दो बजे से श्री श्याम अखंड ज्योत पाठ का आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजन के संयोजक कमल टाटनवाला, दिनेश अग्रवाल, पूरणमल अग्रवाल, नेमीचंद अग्रवाल, अमित दोदराजका सहित ट्रस्ट के अनेक सदस्य और श्रद्धालु उपस्थित रहे।